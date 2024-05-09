Специалисты высказались о плюсах и минусах тарологов в отделе кадров

В службы по подбору персонала всё чаще требуются тарологи, астрологи, нумерологи и прочие специалисты с необычными навыками. Имеет ли смысл работодателям прибегать к столь необычным методам, разбирался 360.ru.

"Менеджер по подбору персонажа, который из ста человек должен выбрать одного, должен уметь разбираться в людях", — считает эзотерик Сергей Шмелёв.

По его словам, таролог работает с людьми и прекрасно разбирается в них и их "бытовых чувствах", то есть является хорошим психологом. Ещё более подобный специалист актуален для частных организаций, занимающихся поиском людей и пропавших вещей, здесь он может быть очень эффективен.

А вот вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи и основатель школы развития карьеры Гарри Мурадян считает, что в HR-специалисты зачастую идут люди, у которых ничего не получилось. Вместо того чтобы набираться профессиональных знаний, они начинают внедрять сомнительные методы работы. При этом нужно просто оценивать профпригодность соискателя и его "гибкие" навыки: эмпатичность, стрессоустойчивость и т. д.

"Если человек будет связан с финансовыми потоками, его, наверное, нужно проверять [на детекторе лжи]. Но при чём здесь тарологи и гадалки?" — согласен с коллегой общественный деятель и предприниматель Андрей Ковалёв.

Среди других альтернативных методов подбора персонала, внедряемых сегодня, — искусственный интеллект и смартстаффинг. В первом случае специалисты пишут с помощью ИИ специальные программы, которые далее отбирают резюме кандидатов. Однако нет гарантии, что подходящий кандидат не будет отсеян. Что касается смартстаффинга — нейросеть самостоятельно подбирает в Интернете подходящие под критерии компании резюме.

К сожалению, сейчас уже мало кто разыскивает потенциальных сотрудников на этапе их учёбы в вузе: слишком энергозатратно. При этом в учебных заведениях можно найти и привлечь на стажировку действительно ценные кадры.