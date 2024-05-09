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8 мая, 22:35

Мы вам перезвоним: Эксперт дала совет в случае отсутствия ответа после собеседования

Эксперт Дзюба: Напомнить о себе работодателю можно ненавязчиво

Если после собеседования обратная связь от работодателя отсутствует, соискателю имеет смысл напомнить о себе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Если после собеседования обратная связь от работодателя отсутствует, соискателю имеет смысл напомнить о себе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Если после собеседования обратная связь от работодателя отсутствует, соискателю имеет смысл напомнить о себе. Как сделать это грамотно и не вызвать отторжения, разобралось издание RuNews24.

"...Напомнить о себе можно и ненавязчиво, причём делать это лучше в несколько этапов. На самом деле это важная составляющая выстраивания грамотных коммуникаций с работодателем", — объяснила карьерный консультант Центра карьеры "Синергия" Алина Дзюба.

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По словам специалиста, во время очного, телефонного или онлайн-собеседования с представителем компании в конце разговора следует уточнить, в какие сроки можно ожидать обратной связи. После встречи будет уместно написать человеку, с которым взаимодействовали, сообщение с благодарностью за уделённое время.

Если вам поручено тестовое задание, постарайтесь выполнить его в срок, чтобы зарекомендовать себя как ответственного сотрудника. Если же не успеваете, заранее предупредите работодателя и попросите о дополнительном времени, посоветовала Дзюба.

В дату, когда вам пообещали дать ответ, или на следующий день при отсутствии сообщений со стороны потенциального работодателя можно попросить об обратной связи в мессенджере. Если ответа не последует, можно повторить сообщение через пару дней и продублировать его на почту, так как не исключено, что оно затерялось в переписке. При этом эксперт призвала не забывать, что чрезмерная настойчивость будет свидетельствовать не в пользу вашего профессионализма.

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Ранее психолог рассказала, как родителям вести себя с подростком, который пошёл работать. Так, в случае возникновения у него сложностей в общении в новой среде близким вмешиваться не стоит: подросток должен самостоятельно пройти новый для себя этап социализации.

Лариса Сафронова
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