Найти работу без опыта стало проще: Топ-5 перспективных направлений На рынке труда новый тренд. Раньше устроиться на хорошую работу с высокой зарплатой без опыта было очень трудно, а теперь — реально. Кадровики назвали основные направления, где рады сотрудникам без профильного опыта, а зарплаты составляют 100–200 тыс. рублей. 2 мая, 21:25 Стало известно, где востребованы сотрудники без опыта работы. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

1. Промышленность

Рынок труда сегодня остаётся "рынком кандидата" — вакансий значительно больше, чем соискателей. Например, в Москве в агрегированной базе службы занятости представлено 500 тысяч актуальных предложений о работе. На одного соискателя приходится свыше 20 вакансий.

— При таком дефиците кадров для успешного старта карьеры во многих отраслях необязательно иметь большой опыт работы — достаточно желания и возможности получить соответствующее образование, — рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Одно из наиболее перспективных направлений на рынке — это промышленность. Этот сектор экономики активен, на каждом предприятии требуются рабочие руки. Спектр специальностей широк: токарь, фрезеровщик, сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов и многие другие. Чтобы начать карьеру в этом направлении, достаточно пройти краткосрочную программу обучения и приступить к работе. Практику такие специалисты проходят на производственной площадке предприятия, и, как правило, работодатели сразу же предлагают им стать частью своей команды.

Растёт спрос на строителей. Фото © Freepik

— Сейчас можно пройти короткие программы обучения — от выбора образовательной программы до начала работы проходит около трёх с половиной месяцев. Даже при отсутствии релевантного опыта в прошлом можно сразу начать получать довольно высокую зарплату в этом направлении. К примеру, в зависимости от разряда и количества отработанных смен зарплата сварщика может доходить до 200 тыс. рублей в месяц, — пояснил Андрей Тарасов.

2. Строительство

Наравне с промышленностью строительство по всей стране приобретает невероятный масштаб. В частности, в Москве каждый день возводятся новые дома, станции метро, общественные пространства. Всё это требует специалистов, которые смогут приступить к работе уже сейчас — всему научат прямо на объекте.

Чтобы устроиться на работу без опыта, нужно пройти обучение. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Особенно востребованы плотники (средняя зарплата — 76 тыс. рублей), штукатуры (78 тыс. рублей), маляры (105 тыс. рублей) и многие другие специалисты. Кстати, для них также разработаны короткие программы обучения.

3. Образование

Одно из важнейших направлений в социальной сфере, где ждут мотивированных специалистов, — образование. Даже если у человека нет опыта работы в школе, он может стать педагогом. Особенно это касается технических специальностей. Например, сейчас в Москве учителям физики, математики и информатики предлагаются очень привлекательные условия работы и зарплата от 140 тыс. рублей уже на старте.

Учителя стали зарабатывать больше. Фото © Shutterstock / FOTODOM

При этом от них не требуется специализированного опыта работы, достаточно образования по профилю. В дальнейшем придётся регулярно повышать квалификацию.

4. Торговля

Эта сфера, как и многие другие, сейчас нуждается в менеджерах по продажам. Такому специалисту важно обладать отличными коммуникативными навыками, а опыт продвижения продукта приходит со временем. Работодатели готовы вкладываться в обучение и повышение квалификации таких работников. Стартовать без опыта и после краткосрочного обучения также могут менеджеры по закупкам, логисты и другие специалисты в этой отрасли. Средняя зарплата менеджера по продажам — 118 тысяч рублей, логиста — 91 тысяча.

Требуются менеджеры по продажам. Фото © Freepik

— Тут стоит отметить, что в сфере торговли специалисты часто получают процент с продаж. Таким образом, формально верхний предел дохода может быть вообще не ограничен. Среди менеджеров по продажам очень востребованы люди, которые ранее по основной профессии были связаны с продуктом. Допустим, у человека строительное образование и он идёт работать в сферу продаж по этому же профилю, — пояснила hr-специалист Елена Кузнецова.

5. Креативные индустрии

Сегодня творческие специальности как никогда востребованы на рынке труда. Фотографы, дизайнеры, модельеры, артисты, флористы, бьюти-специалисты пользуются большой популярностью, в том числе в связи с развитием социальных сетей и мессенджеров.

Растёт спрос на работников творческих специальностей. Фото © Freepik

Люди приходят в сферу из разных отраслей и достаточно быстро осваивают новую профессию. А "подтянуть" образование до необходимого уровня можно на различных краткосрочных курсах. Здесь больше имеют значение прикладные навыки, которые можно наработать в процессе. Для многих изначально это было хобби, но стало основным источником дохода. Средняя зарплата модельера и дизайнера стартует от 100 тыс. рублей.

Авторы Нина Важдаева