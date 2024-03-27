В новых российских регионах доступно более 44 тысяч вакансий

Для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, по данным органов службы занятости, доступно свыше 44 тысяч вакансий. Среди них более 10 тысяч представлены на портале "Работа России". Об этом заявил замглавы Роструда Ян Талбацкий.

"Центры занятости в новых регионах так же, как и во всех остальных субъектах, ведут активную работу, направленную на содействие занятости граждан. В частности, оказывают услуги по подбору вакансий, необходимых специалистов, проводят профориентацию, организуют обучение", — отметили в ведомстве.

В Роструде добавили, что за 2023 год в центры занятости новых регионов обратилось свыше 95 тысяч жителей. При этом на постоянные и временные рабочие места уже трудоустроено 85 тысяч.

На портале "Работа России" у работодателей есть возможность вести диалог с органами занятости, размещать вакансии, отправлять приглашения на собеседование и заключать договоры с образовательными учреждениями на организацию практик. Отметим, что эта база является крупнейшей в стране и содержит данные о свыше 1,7 миллиона вакансий.