Роструд предоставил около 60 тысяч консультаций по трудовому законодательству

Роструд и его территориальные органы с начала 2024 года предоставили работникам и работодателям около 60 тысяч консультаций о соблюдении трудового законодательства. Горячие линии по-прежнему оказались самым востребованным консультационным инструментом. Россияне получают ответы на вопросы об оплате и охране труда, увольнениях, гарантиях и условиях работы для различных категорий сотрудников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты продолжают проводить разъяснительную работу через разные каналы взаимодействия. В частности, через сервис "Дежурный инспектор" на портале "Онлайнинспекция.рф", во время профилактических мероприятий, проводимых инспекторами труда. Также граждане РФ могут получить устные ответы на личном приёме или письменные — благодаря системе обращений.

"Мы продолжаем активно использовать в своей работе консультирование как эффективный инструмент профилактики возможных нарушений, ведя разъяснительную работу как с работниками, так и с работодателями", — подчеркнул заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.