Как отказаться от работы в праздники и не нарваться на увольнение от начальника — советы психолога

Конец апреля — время ожидания майских праздников. Но иногда работодатель "обламывает" все планы, когда просит выйти на смену в выходные. Как отказать начальнику и не нарваться на увольнение, в беседе с Life.ru рассказал клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский.

"Согласно ТК РФ, работодатель не имеет права привлекать к работе сотрудников в праздничные дни. Исключение составляют определённые сферы деятельности, например медицина или непрерывное производство, а также ситуации, когда в трудовом договоре прописан пункт о возможности выхода на работу в выходные или праздничные дни. В остальных случаях не выполнять просьбу начальника абсолютно законно", — рассказал Самбурский.

Он отметил, что даже если закон на стороне подчинённого, портить отношения с начальством никому не хочется. С одной стороны, важно отдохнуть, с другой — последствия отказа могут оказаться критичными. К тому же, по словам эксперта, руководители зачастую прибегают к угрозам и манипуляциям.

Психолог рассказал, что для начала важно осознать, что отдых помогает человеку восполнить потраченные ресурсы. Без него наступит эмоциональное выгорание, физическое и психическое истощение, а работоспособность и мотивация снизятся. Какие бы перспективы ни рисовал начальник "повышу/уволю", важно понять, что любая работа — это временно, а семья и здоровье должны стоять на первом месте, пояснил он.

К неприятному для руководителя разговору нужно подготовиться, добавил специалист. Отказ не должен звучать как оправдание, потому что у многих отношения с руководством напоминают детско-родительские, когда подчинённый боится проявить своё "я" и получить наказание за проступок. Уверенная поза в сочетании с непоколебимой речью поможет избежать каторги на выходных, отметил эксперт.

Важный момент: отказывать лучше наедине. Если это сделать при всех, например на совещании, это подорвёт авторитет начальника, и отношения ухудшатся. К тому же начальник, чтобы восстановить свой авторитет и эмоциональный баланс, будет мстить, навешивая заранее провальные проекты Психолог Станислав Самбурский

Однако оставлять руководителя в "брошенном" состоянии так себе идея, продолжает психолог. От него зависит эмоциональное состояние в коллективе. Эксперт отметил, что можно заранее предложить ему план действий по решению внезапных задач, скооперироваться с коллегами и дружно решить проблему. Начальник увидит, что судьба компании человеку небезразлична, успокоится и уже сам пойдёт на уступки.

По его словам, самое важное — осознать, что сейчас в приоритете, карьера или желание быть одобряемым? Он отметил, что многие люди позволяют "на себе ездить", лишь бы получить похвалу от босса. Порой они не замечают, что живут на работе и уже давно выполняют обязанности того специалиста, которого никак не могут найти, заключил Самбурский.