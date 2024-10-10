Древний Египет против Османской империи: что происходило за закрытыми дверьми гаремов Чем древнеегипетские гаремы отличались от турецких? Life.ru рассказывает о секретах дворцовых интриг и роли женщин в жизни фараонов и султанов. 10 октября, 14:30 Гаремы в Древнем Египте: в чём смысл и насколько отличались от остальных в мире. Обложка © «Шедеврум»

Гаремы — один из самых интригующих и многогранных аспектов царской жизни, прослеживающийся на протяжении тысячелетий. В разных культурах и эпохах они служили разным целям и отличались по структуре. Если мы сравним древнеегипетский гарем с турецким, как самым известным примером восточного гарема, можно выделить множество отличий в традициях, укладе и даже роли женщин в этих системах.

Роль гаремов в жизни правителей

Чем древнеегипетский гарем был уникален. Фото © «Шедеврум»

В Древнем Египте гаремы фараонов существовали уже тысячи лет, но их концепция была значительно менее строгой, чем в мусульманских странах Востока, таких как Османская империя. Слово «гарем» (от арабского «харам» — «запретное») в Египте не использовалось. Вместо этого помещения, где жили жёны и наложницы фараонов, назывались «ипет» или «пер-хенер», что можно перевести как «закрытая территория». Но, в отличие от классических восточных гаремов, эти пространства не были местами полной изоляции.

Открытость против изоляции

В Турции, особенно в Османской империи, гарем был строго охраняемой зоной, куда не могли проникнуть мужчины. Жёны и наложницы правителя не имели права покидать дворец и были окружены евнухами, которые отвечали за их безопасность и соблюдение нравственных норм. Древнеегипетские гаремы, напротив, не знали столь строгих ограничений. Женщины могли выходить за пределы дворца, а их жизнь не была полностью изолированной от общества.

Многочисленные жёны и наложницы

Гаремы фараонов: открытая жизнь за закрытыми дверями. Фото © «Шедеврум»

В Османской империи султаны имели право на множество жён и наложниц, но среди них всегда выделялась одна главная жена — султанша. В Египте роль первой жены, «хемет нэсут верет», также была важной, но иногда фараоны брали сразу несколько главных жён — и они могли жить в относительной гармонии. Более того, фараоны часто женились на своих сёстрах, чтобы сохранить чистоту крови, что было редкостью по мусульманским традициям.

Женская иерархия в гаремах

Турецкий гарем отличался чёткой иерархией среди женщин. Во главе гарема стояла султанша, затем следовали фаворитки и наложницы, каждая из которых имела своё место и функции. В Египте такой строгой иерархии не существовало. Наложницы, музыкантши и певицы жили в гареме, занимаясь своими делами, и у каждой была своя роль, но степень влияния на фараона не всегда определялась формальными званиями.

Роль гарема в политике

Как жили жёны фараонов и султанов. Фото © «Шедеврум»

Если турецкий гарем был в том числе инструментом политической власти, то в Египте он больше выполнял духовную роль. Считалось, что гарем помогает фараону сохранять свои силы и обеспечивать долгую жизнь. Несмотря на это, женщины из гаремов Древнего Египта также участвовали в заговорах и интригах, что иногда заканчивалось трагическими последствиями для самих фараонов.

Этническое разнообразие в гаремах

Древнеегипетские гаремы были космополитичными. В них жили как египтянки, так и представительницы завоёванных народов: нубийки, ливийки, азиатки. Многие из них попали в гаремы после военных походов или в качестве подарков от иностранных правителей. В турецких гаремах, напротив, предпочтение отдавалось женщинам из регионов Восточной Европы и Кавказа, а выходцы из Африки практически не допускались к близости с султаном, чтобы избежать появления потомков с заметными этническими чертами.

Отличия древнеегипетских и турецких гаремов. Фото © «Шедеврум»

Таким образом, древнеегипетские гаремы были менее формализованными и более открытыми, чем их восточные аналоги. Это были места, где власть и духовная энергия фараона подпитывались женской заботой и поддержкой, а не только интригами и борьбой за место у трона, как это часто бывало в Османской империи. Разница в подходах к гаремам отражает более широкие культурные различия между древними египтянами и народами Востока, показывая, как традиции могут адаптироваться и трансформироваться с течением времени. Ранее Life.ru рассказывал 5 фактов о жизни крепостных девушек в русских гаремах, от которых градом катятся слёзы.

Авторы Сергей Трофимов