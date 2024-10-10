Тест: Выберите любимого киногероя, а мы расскажем, от чего вам срочно нужно лечиться

Помните, как в детстве смотрели мультфильмы про принцесс, а потом по-настоящему вживались в роль Золушки, ощущали магические способности и верили в волшебство? Удивительно, но фильмы и сериалы даже во взрослой жизни могут оказать значительное влияние на формирование личности. А возможен и другой подход: мы сами подсознательно проникаемся персонажами, потому что видим в них себя! И не всегда это положительные и успешные герои, порой мы влюбляемся в злодеев, убийц и психопатов. Стоит ли из-за этого переживать? Давайте узнаем прямо сейчас!