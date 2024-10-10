Тест: Выберите любимого киногероя, а мы расскажем, от чего вам срочно нужно лечиться
Замечаете признаки депрессии? Или с трудом удаётся контролировать свои эмоции? Возможно, вы уже на пути к тому, чтобы повторить историю Джокера.
Помните, как в детстве смотрели мультфильмы про принцесс, а потом по-настоящему вживались в роль Золушки, ощущали магические способности и верили в волшебство? Удивительно, но фильмы и сериалы даже во взрослой жизни могут оказать значительное влияние на формирование личности. А возможен и другой подход: мы сами подсознательно проникаемся персонажами, потому что видим в них себя! И не всегда это положительные и успешные герои, порой мы влюбляемся в злодеев, убийц и психопатов. Стоит ли из-за этого переживать? Давайте узнаем прямо сейчас!
Дисклеймер: поставить точный диагноз и определить наличие психического расстройства может только врач. Данный тест создан исключительно в развлекательных целях. В случае обнаружения у себя каких-либо симптомов рекомендуем обратиться к специалисту.
Надеемся, тест не сильно вас шокировал и сходства с персонажами оказались минимальными. Предлагаем ещё немного углубиться в тайны вашей личности и узнать, кто вы по характеру: кошка или собака, ответив всего на 10 вопросов. Какие испытания вас ждут в конце 2024 года, рассказываем в гороскопе от экстрасенса.
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Джокер», режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти и др. / Kinopoisk, © Freepik