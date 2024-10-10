Сильнейший за год шторм атакует Землю. Сколько продлится магнитная буря уровня G4 Сегодня, 10 октября, магнитная буря накроет Землю. По данным учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, такого сильного шторма в 2024 году ещё не было. 10 октября, 08:03 Сильнейшая магнитная буря 10 октября: такого мощного шторма не было весь 2024 год. Обложка © «Шедеврум»

Ещё несколько дней назад, в начале октября, учёные из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ обнародовали свой прогноз на второй осенний месяц. Согласно данным этого календаря магнитных бурь, нас должен был ждать относительно спокойный октябрь. Но что мы видим? Из-за очередной непрогнозируемой вспышки на Солнце уже сегодня, 10 октября, нас начнёт атаковать магнитная буря с силой, превышающей индекс Кр 8. Настолько сильного геошторма в 2024 году ещё не было.

Магнитная буря 10 октября станет самой сильной за 2024 год. Она продлится как минимум до 13 октября. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Магнитная буря такой мощности может оказывать влияние не только на метеозависимых людей, но и на большинство «обычных». Во время магнитной бури уровня G4, что классифицируется как «очень сильная магнитная буря», многие люди могут испытывать головные боли, усталость, бессонницу или обострение хронических заболеваний. Это связано с изменениями в электромагнитном поле Земли.

Магнитная буря 10 октября: Что происходит со здоровьем человека

Как сильная магнитная буря 10 октября отразится на здоровье людей и кто в группе риска может почувствовать себя плохо. Инфографика © Life.ru

Влияние сильной магнитной бури, особенно если она происходит после длительного периода спокойствия, может проявляться в нескольких опасных аспектах. Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, люди, чувствительные к изменениям погоды, могут ощущать дискомфорт или ухудшение состояния при сильных магнитных бурях.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями магнитные бури такой силы особенно опасны, так как они могут вызывать колебания артериального давления и сердечного ритма. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Из-за наступления 10 октября магнитной бури такого сильного уровня у некоторых людей могут возникать симптомы тревожности, раздражительности. Изменения в окружающей среде из-за мощности такого шторма способны повлиять на психоэмоциональное состояние. Магнитная буря уровня G4 может даже нарушить режим сна, что приведёт к повышенной утомляемости и снижению работоспособности на ближайшие дни, пока геошторм не закончится или хотя бы не утихнет.

Советы врачей: как пережить магнитную бурю силой G4

Из-за новостей о магнитных бурях и их потенциальных последствиях некоторые люди могут испытывать беспокойство или страх. Но магнитная буря такой силы, которая продлится с 10 по 13 октября, действительно в силах сказаться на здоровье человека не самым лучшим способом. Поэтому врачи рекомендуют на время атаки геошторма такой силы делать следующее, чтобы попытаться стабилизировать своё состояние.

Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, стоит быть внимательными к своему состоянию и при необходимости проконсультироваться с врачом. Избегайте стрессов во время сильной магнитной бури 10–13 октября. Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Создайте комфортные условия для сна: темнота, тишина и прохлада. Обезвоживание может усугубить симптомы, поэтому следите за достаточным потреблением жидкости. Употребляйте больше фруктов, овощей и продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, чтобы поддерживать общее состояние здоровья. Сведите к минимуму использование электронных устройств, особенно перед сном, чтобы снизить нагрузку на глаза и нервную систему. Следите за новостями и будьте в курсе прогнозов магнитных бурь и заранее планируйте свои действия. Если вы чувствуете ухудшение состояния или появление новых симптомов, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.

Чего категорически нельзя делать во время магнитной бури 10–13 октября

Что нельзя делать во время очень сильной магнитной бури 10–13 октября, чтобы не усугубить состояние. Изображение © «Шедеврум»

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам минимизировать негативное влияние сильной магнитной бури 10 октября на здоровье. Во время геомагнитного шторма 10–13 октября стоит избегать следующих действий. Не игнорируйте симптомы. Если вы чувствуете головную боль, усталость или другие негативные проявления, не стоит их игнорировать. Лучше отдохнуть и проконсультироваться с врачом.

Если вы чувствуете головную боль, усталость или другие негативные проявления, не стоит их игнорировать. Лучше отдохнуть и проконсультироваться с врачом. Не перегружайте себя физически. Избегайте интенсивных тренировок во время магнитной бури и физической активности, которые могут ухудшить ваше самочувствие.

Избегайте интенсивных тренировок во время магнитной бури и физической активности, которые могут ухудшить ваше самочувствие. Не злоупотребляйте кофеином и алкоголем. Эти вещества могут усугубить стресс и негативно сказаться на состоянии здоровья.

Эти вещества могут усугубить стресс и негативно сказаться на состоянии здоровья. Не оставайтесь долго в закрытых помещениях. Постарайтесь выходить на свежий воздух, если это возможно, чтобы улучшить общее самочувствие.

Постарайтесь выходить на свежий воздух, если это возможно, чтобы улучшить общее самочувствие. Не поддавайтесь панике. Во время магнитной бури, даже такой сильной, не стоит чрезмерно беспокоиться. Сохраняйте спокойствие и следуйте рекомендациям.

Во время магнитной бури, даже такой сильной, не стоит чрезмерно беспокоиться. Сохраняйте спокойствие и следуйте рекомендациям. Не забывайте о здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, не пропускайте приёма лекарств и следуйте указаниям врача.

Сильная магнитная буря, которая обрушится на Землю уже днём 10 октября, может оказывать влияние на здоровье и общее самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле. Чтобы пережить такие периоды с минимальными последствиями, следуйте нашим рекомендациям, не паникуйте и по возможности сильно себя не напрягайте.

Авторы Елизавета Терешкова