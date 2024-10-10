Протуберанец с Солнца: Метеоролог предупредил о последствиях новой «снайперской» вспышки

Мощная солнечная вспышка класса Х1,8, зафиксированная на небесном светиле ранним утром 9 октября, станет причиной возникновения магнитных бурь на Земле. Крупный выброс плазмы произошёл точно в направлении нашей планеты и достигнет её уже вечером 10 октября, предостерёг россиян ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает его ранний контакт с Землёй — уже в четверг около 19:00 по московскому времени. Плазменное облако обещает быть массивным — во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», — сообщил метеоролог.

По словам Леуса, общемировой прогноз магнитных бурь не внушает позитива. Возмущения геомагнитного поля Земли обещают быть длительными и достигнуть одного из высших уровней — G4.

Солнечная вспышка класса X1.8. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ