Протуберанец с Солнца: Метеоролог предупредил о последствиях новой «снайперской» вспышки
Метеоролог Леус: Утренняя вспышка на Солнце спровоцирует магнитные бури
Мощная солнечная вспышка класса Х1,8, зафиксированная на небесном светиле ранним утром 9 октября, станет причиной возникновения магнитных бурь на Земле. Крупный выброс плазмы произошёл точно в направлении нашей планеты и достигнет её уже вечером 10 октября, предостерёг россиян ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает его ранний контакт с Землёй — уже в четверг около 19:00 по московскому времени. Плазменное облако обещает быть массивным — во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец», — сообщил метеоролог.
По словам Леуса, общемировой прогноз магнитных бурь не внушает позитива. Возмущения геомагнитного поля Земли обещают быть длительными и достигнуть одного из высших уровней — G4.
Солнечная вспышка класса X1.8. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
А несколькими днями ранее на Солнце была зафиксирована одна из мощнейших вспышек за последние несколько лет. Она достигла класса X9.1. В последний раз аналогичный по величине выброс энергии происходил лишь в 2017 году.