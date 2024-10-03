На Солнце произошла самая крупная с 2017 года вспышка

Сегодня, 3 октября, на солнце зафиксирована одна из самых мощных вспышек на Солнце. Последний раз аналогичное событие было зарегистрировано на Звезде в 2017 году. Она достигла балла X9.1. Об этом говорится в сообщении учёных лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

«Наиболее крупная вспышка c 2017 года была зарегистрирована на Солнце сегодня около 15 часов по московскому времени. Событие имеет балл X9.1. Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались на Солнце уже более 7 лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошёл 6 сентября 2017 года», — говорится на сайте.

Вспышка произошла точно по центру солнечного диска — на линии Солнце-Земля. До этого там же произошёл крупный взрыв уровня X7.1. Из-за него завтра, 4 октября, появятся магнитные бури уровня 3-4.

«Если будет подтверждён второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток», – заявили на сайте.