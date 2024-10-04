Учёные показали крупнейшую с 2017 года солнечную вспышку

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделилась видео солнечной вспышки, которая стала крупнейшей за текущий солнечный цикл. Предыдущая вспышка X 8.7, зафиксированная 14 мая на фоне мощных магнитных бурь, теперь занимает второе место по интенсивности.

Супчик и чай помогут землянам пережить вторую по мощности вспышку на Солнце

Супчик и чай помогут землянам пережить вторую по мощности вспышку на Солнце

Напомним, вспышка произошла 3 октября точно по центру солнечного диска — на линии Солнце-Земля. До этого там же произошёл крупный взрыв уровня X7.1. Из-за него 4 октября возможны магнитные бури уровня 3-4.