Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Пиратов Карибского моря»

Признайтесь — тоже иногда хочется всё бросить и уплыть рассекать водные просторы? Если такой возможности пока нет, то можно хотя бы с экрана телевизора полюбоваться на море, песок и красавчиков-пиратов из легендарного фильма. А вдруг в душе вы тоже пират и ваше предназначение — бороться со злом и постоянно впутываться в передряги? Ответьте на несколько вопросов про ваши привычки, особенности характера и стиль жизни, чтобы узнать, кто вы из всемирно известной саги.