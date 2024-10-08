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8 октября, 12:46

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Пиратов Карибского моря»

Уже успели пересмотреть культовую сагу с красавчиком Джеком Воробьём? Тогда этот тест точно для вас!

Признайтесь — тоже иногда хочется всё бросить и уплыть рассекать водные просторы? Если такой возможности пока нет, то можно хотя бы с экрана телевизора полюбоваться на море, песок и красавчиков-пиратов из легендарного фильма. А вдруг в душе вы тоже пират и ваше предназначение — бороться со злом и постоянно впутываться в передряги? Ответьте на несколько вопросов про ваши привычки, особенности характера и стиль жизни, чтобы узнать, кто вы из всемирно известной саги.

С пиратами разобрались, а что насчёт вампиров и оборотней? Вдруг один из них ваша судьба? Разобраться в этом поможет тест: «Джейкоб или Эдвард — пора определиться, кто из «Сумерек» вам подходит больше». Продолжите тему мистики и попробуйте отгадать, кому принадлежат эти шесть зловещих фраз: Волан-де-Морту или Кашпировскому.

Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов
Тест: Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут 6 необычных вопросов
Обложка ©

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио и др. / Kinopoisk, © Freepik / Rochak Shukla

Виктория Мишинкина
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