Совместимость по гороскопу: с кем из знаков зодиака секс в октябре принесёт перемены

В кармический октябрь, который испытает на прочность отношения многих людей, найти утешение в тёплых объятиях партнёра можно, если человек окажется правильного знака зодиака. Астрологи уже составили карту совместимости, определив, секс с какими представителями зодиакального круга во втором осеннем месяце обернётся удовольствием, а с какими — полным фиаско.

Знак зодиака Овен

Гороскоп любви на октябрь для знака зодиака Овен. Фото ©️ Life.ru

Как рассказал Life.ru таролог, астролог по бизнесу и отношениям Борис Зак, у представителей знака зодиака Овен самый гармоничный секс в октябре ожидается с Козерогами. Причём этот союз пламени и льда грозит перерасти в крепкие отношения. Если интересует чисто дружеский секс — выбирать следует Водолеев. А вот люди, кто по гороскопу Львы и Рыбы, вряд ли доставят Овнам какое-либо удовольствие. От последних будут даже мысли: «Зачем я вообще согласилась?».

Знак зодиака Телец

Если вы хотите спокойного, приятного и не напрягающего секса, ищите себе партнёра среди Тельцов — и, скорее всего, такого вы встретите у себя на работе. Борис Зак Таролог, астролог по бизнесу и отношениям

Испепеляющая страсть ждёт Тельцов в союзе с таинственными Скорпионами. А вот Овны и Девы, со слов эксперта, окажутся не лучшими партнёрами на октябрь. Первые замучают скандалами, а вторые вообще непонятно что могут подумать.

Знак зодиака Близнецы

Неплохой дружеский секс Близнецам в октябре обеспечат Тельцы и Рыбы. Нотки чего-то неизведанного добавит близость с Весами. А вот секс с Водолеями, как говорит астролог, может привести как к эмоциональному упадку, так и к финансовым потерям.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак и любовная совместимость в октябре 2024 года. Фото ©️ Life.ru

Со слов таролога, взаимное и лёгкое удовольствие ждёт носителей знака зодиака Рак в союзе с Овнами и Козерогами. Хорошо будет и с Рыбами, особенно если всё произойдёт на какой-нибудь вечеринке или корпоративе. А вот Весы и Водолеи почему-то в этом месяце Раков не жалуют.

Знак зодиака Лев

Если люди, кто по гороскопу Львы, хотят прорыва в финансовой сфере, то им стоит обратить внимание на коллег со знаком зодиака Дева и Весы — секс с ними поможет прочистить денежный канал. «К браку могут привести отношения со Стрельцами. А вот насчёт Рыб вам лучше иллюзий не строить — секс с ними окажется далёк от идеала», — рассказывает эксперт по отношениям.

Знак зодиака Дева

Девы, если вы хотите успеха в рабочих вопросах, обратите внимание на секс с Овнами и Близнецами. Сексуальная энергия обоих этих знаков позволит вам достичь успеха в работе. Борис Зак Таролог, астролог по бизнесу и отношениям

С представителями знака зодиака Рак лучше не играть в эротические игры, а то рискуете весь сеанс просидеть у «медсестры» под дверью. А вот отношения со Львами доставят обоим удовольствие.

Знак зодиака Весы

Чего ждать в любви знаку зодиака Весы: гороскоп на октябрь. Фото ©️ Life.ru

Весам в октябре лучше всего обратить внимание на носителей знака зодиака Водолей — с ними есть все шансы достичь множественного оргазма. Если хочется классики, то стоит обратить внимание на Стрельцов — с ними будет скучновато, но при этом всё по правилам. А вот в отпуск и командировки, как рассказывает таролог Борис Зак, лучше отправляться со Львами — там с ними будет самый интересный секс.

Знак зодиака Скорпион

Самый «денежный» секс у Скорпионов в октябре ожидается с людьми, кто по гороскопу Львы и Стрельцы. И если первые могут просто что-то подарить, то вторые поспособствуют карьерному продвижению. Секс с Раками не принесёт Скорпионам никаких эмоций. А вот с Близнецами и Рыбами вообще может сильно разочаровать.

Знак зодиака Стрелец

Самые яркие эмоции Стрельцы в октябре получат от секса с Весами. Это будет прямо захлёстывающий фонтан наслаждения. Гармоничный секс ожидает со Львами. А вот отношения с Девами могут привести к юридическим проблемам — будьте осторожны. Борис Зак Таролог, астролог по бизнесу и отношениям

Знак зодиака Козерог

Если носители знака зодиака Козерог хотят продвинуться в карьере, то в октябре стоит попробовать секс со Стрельцами. «Даже если это не ваш начальник, сексуальная энергия Стрельца поможет достичь профессиональных успехов. В целом октябрь сулит вам комфортные интимные отношения почти со всеми знаками зодиака. Разве что со Скорпионами и Водолеями они будут наиболее спокойными и сбалансированными», — говорит эксперт по отношениям.

Знак зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей: с кем по гороскопу лучшая совместимость в сексе в октябре 2024 года. Фото ©️ Life.ru

Если носителям знака зодиака Водолей хочется праздника от секса, то им стоит обратить внимание на Близнецов и Весов — с ними есть все шансы хорошо повеселиться.

Хотите лёгкости? Тогда ваш выбор — Раки и Рыбы. А вот Стрельцы — не лучший выбор. Они заставят чувствовать эмоциональную опустошённость. Борис Зак Таролог, астролог по бизнесу и отношениям

Знак зодиака Рыбы