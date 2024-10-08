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8 октября, 04:00

Магнит для злых духов: Маг объяснил, почему дома лучше не свистеть

Шаман Риг: Свист в доме приманивает злых духов и сдувает финансы

Свист дома считался призывом недоброжелательных духов, обчищающих кошелёк. Обложка © Life.ru

Свист дома считался призывом недоброжелательных духов, обчищающих кошелёк. Обложка © Life.ru

Свист в доме неспроста принято считать источником материальных несчастий. Известная каждому россиянину поговорка «не свисти, а то денег не будет» уходит корнями в далёкое прошлое, когда предки приписывали этой привычке потусторонние свойства, объяснил Life.ru шаман Дмитрий Риг.

Исторически свист считался языком, на котором общаются злые духи. Когда кто-то начинает свистеть в доме, это привлекает нежелательные сущности, запускающие негативные события. Таким образом, человек сам становится источником своих несчастий и материальных потерь.

Дмитрий Риг

Шаман, маг

Исторически свист считался языком, на котором общаются злые духи. Когда кто-то начинает свистеть в доме, это привлекает нежелательные сущности, запускающие негативные события. Таким образом, человек сам становится источником своих несчастий и материальных потерь.
Исторически свист считался языком, на котором общаются злые духи. Когда кто-то начинает свистеть в доме, это привлекает нежелательные сущности, запускающие негативные события. Таким образом, человек сам становится источником своих несчастий и материальных потерь.

Другие же поверья твердят о том, что свист прогоняет домового, который охраняет жилище от всевозможных бед. А некоторые и вовсе видели в свисте подыгрывание ветру, что способен сдуть финансы из семьи. В негативном облике свист предстаёт и в арабской культуре, где ему приписывали способность принести 40 дней несчастий.

«Чтобы нейтрализовать это поверье, наши предки проводили ритуал: трижды оборачивались вокруг своей оси, что должно было запутать злых духов и не дать им войти в дом», — поделился Риг.

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Ещё один страх наших предков был связан с «ведьминым часом». Это период с 03:00 до 04:00, когда ослабевает связь между миром живых и миром мёртвых. На Руси считали, что в это время чародеи и колдуны могут навести порчу или сглаз, а нечистые силы — атаковать уязвимых людей.

Ольга Годуненко
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