Магнит для злых духов: Маг объяснил, почему дома лучше не свистеть

Свист в доме неспроста принято считать источником материальных несчастий. Известная каждому россиянину поговорка «не свисти, а то денег не будет» уходит корнями в далёкое прошлое, когда предки приписывали этой привычке потусторонние свойства, объяснил Life.ru шаман Дмитрий Риг.

Исторически свист считался языком, на котором общаются злые духи. Когда кто-то начинает свистеть в доме, это привлекает нежелательные сущности, запускающие негативные события. Таким образом, человек сам становится источником своих несчастий и материальных потерь. Дмитрий Риг Шаман, маг

Другие же поверья твердят о том, что свист прогоняет домового, который охраняет жилище от всевозможных бед. А некоторые и вовсе видели в свисте подыгрывание ветру, что способен сдуть финансы из семьи. В негативном облике свист предстаёт и в арабской культуре, где ему приписывали способность принести 40 дней несчастий.

«Чтобы нейтрализовать это поверье, наши предки проводили ритуал: трижды оборачивались вокруг своей оси, что должно было запутать злых духов и не дать им войти в дом», — поделился Риг.