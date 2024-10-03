Октябрь разобьёт сердце, декабрь лишит сна: как пройдут последние месяцы 2024 года До конца кармического 2024 года, который для многих оказался тем ещё испытанием на прочность, осталось всего три месяца. Но не спешите радоваться. Несмотря на закрывшийся коридор затмений, нас ещё ждут проблемы. И много. 3 октября, 16:32 Как пережить последние три месяца кармического 2024 года Дракона. Обложка © Шедеврум

Вечером 2 октября 2024 года случилось кольцевое солнечное затмение, которое закрыло за собой коридор кармы. Казалось бы, должны настать времена гармонии и умиротворения, а оставшиеся месяцы 2024 года Дракона — пройти в спокойствии. Но не тут-то было! У Вселенной свои планы, и она намерена устроить встряску всем знакам зодиака в октябре, ноябре и декабре. Причём выберет для отработки каждого кармического урока конкретную сферу жизни. К чему готовиться, рассказывает Life.ru.

Почему многие пары не переживут октябрь 2024 года

Кармический октябрь 2024 года: почему пары распадутся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Наступило время, когда энергии Вселенной особенно активны и влияют на отношения. В этом году октябрь будет «кармическим» периодом. Именно в этот осенний месяц всплывут старые долги и неразрешённые конфликты, требуя урегулирования.

Многие пары почувствуют, что их отношения достигли критической точки. Накопившиеся обиды, недопонимание и разочарования станут невыносимыми. Люди начнут задумываться, стоит ли продолжать быть вместе, или пришло время расстаться. Кто-то осознает, что они просто не подходят друг другу, несмотря на былую любовь. Другие поймут, что живут вместе только по инерции, а чувства давно угасли. Кто-то решит, что пора расставаться, пока ситуация не зашла слишком далеко.

Кармический октябрь 2024 года будет безжалостен к парам, которые держатся вместе только из чувства долга или по привычке. Он заставит их взглянуть правде в глаза и принять непростое, но необходимое решение расстаться. Это будет болезненно, но в долгосрочной перспективе позволит обоим найти своё истинное предназначение.

В ноябре люди всех знаков зодиака рискуют выгореть и потерять мотивацию

Испытания в ноябре 2024 года: что ждёт все знаки зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Ноябрь 2024 года обещает стать очень напряжённым периодом с точки зрения космической энергетики и астрологических влияний. Это время, когда множество планет выстроятся в определённые конфигурации, создав мощные, но очень сложные энергетические потоки.

Например, усилится влияние ретроградного Юпитера, обратное движение которого символизирует глубокие трансформации, кризисы и испытания. Люди почувствуют, как на них давит груз ответственности, обязательств и необходимость меняться.

Ноябрь 2024 года будет временем мощных энергетических сдвигов. Земля и человечество пройдут через глубокую трансформацию, что потребует от людей колоссальных внутренних ресурсов. Многие почувствуют себя измотанными, опустошёнными и не в силах справиться с растущими требованиями. Они будут страдать от эмоционального и физического истощения, ощущать потерю смысла и направления.

Кармический декабрь 2024 года подведёт итоги и лишит сна

Самый тяжёлый месяц перед концом года Дракона: чего ждать от декабря 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Последний месяц 2024 года — декабрь — обещает стать поистине судьбоносным, ведь он приготовил для нас серьёзные «кармические уроки». Вселенная проверит нас на прочность. Она будет создавать ситуации, в которых людям всех знаков зодиака придётся столкнуться с последствиями мыслей, слов и поступков.

Кому-то предстоит пройти через болезненные расставания, разрыв важных связей или крах иллюзий. Другие могут встретиться с финансовыми трудностями, проблемами со здоровьем или утратой смыслов.

Но все эти «уроки» необходимы для духовного роста и очищения кармы. Они помогут избавиться от негативных паттернов, принять ответственность за свою жизнь и обрести подлинную гармонию. Декабрь 2024-го станет временем великих перемен и трансформаций. Это будет непростой, но важный период, который подготовит нас к новому этапу развития. Ранее Life.ru рассказывал про самые опасные дни октября 2024 года. Запомните эти даты, чтобы ничто не смогло сорвать ваши планы.

Авторы Елизавета Терешкова