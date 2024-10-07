Раскрылся «волшебный» доход мага Коновалова, лечащего людей своими фото

Оказалось, что купить билет на сеансы чародея онлайн нельзя. Всех пенсионеров гонят в офис компании «Гармония». Там сотрудники подбирают подходящие места на сеанс: болит правое ухо — садитесь так, чтобы оно было направлено на «доктора», беспокоит голова — тогда подойдёт любое место, но лучше, конечно, поближе — подороже. Цена за билет стартует от ₽3500 до ₽10 000. Тут же убеждают: просто так идти на сеанс нельзя, нужно подготовиться и прочитать биографию «доктора» и изучить труды, а значит — купить книги, которые стоят около ₽1000. Причём надпись «Книга, которая лечит», рассказывают сотрудники, пришлось с обложки убрать. Дабы не отвлекать «доктора» от земных проблем с «завистниками».