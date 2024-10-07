Раскрылся «волшебный» доход мага Коновалова, лечащего людей своими фото
SHOT: Маг Сергей Коновалов за пять дней в Москве заработал больше ₽20 млн
Рекордную сумму среди целителей всея страны заработал Сергей Коновалов за пять дней в Москве — больше ₽20 млн. Все оплаты — по классике: наличкой или переводом. Об очередной «магической» схеме рассказал SHOT.
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Оказалось, что купить билет на сеансы чародея онлайн нельзя. Всех пенсионеров гонят в офис компании «Гармония». Там сотрудники подбирают подходящие места на сеанс: болит правое ухо — садитесь так, чтобы оно было направлено на «доктора», беспокоит голова — тогда подойдёт любое место, но лучше, конечно, поближе — подороже. Цена за билет стартует от ₽3500 до ₽10 000. Тут же убеждают: просто так идти на сеанс нельзя, нужно подготовиться и прочитать биографию «доктора» и изучить труды, а значит — купить книги, которые стоят около ₽1000. Причём надпись «Книга, которая лечит», рассказывают сотрудники, пришлось с обложки убрать. Дабы не отвлекать «доктора» от земных проблем с «завистниками».
То, что проходит по белой, поступает на счёт компании «Гармония». За прошлый год только официальный доход — больше ₽4 млн. Но больше всего, как и все нынешние целители, Сергей Сергеевич, конечно, предпочитает наличку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России снова набирает популярность маг и чародей, готовый избавить от всех болезней с помощью своих фото и волшебной воды. 70-летний Сергей Коновалов заявляет, что разработал собственное «информационно-энергетическое» учение: нужно прикладывать к себе буклеты с его фото и дышать на воду.
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