Адепты чародея Сергея Коновалова раскрыли «тайну» его главного инструмента

Набирающий популярность у россиян чародей Сергей Коновалов обещает вылечить все болезни с помощью буклета со своим фото. Как рассказали SHOT, поклонники мага, его просто нужно приложить к месту, которое болит.

Адепты чародея Сергея Коновалова раскрыли, как «лечиться» его буклетами. Видео © SHOT

По словам последователей Коновалова, без такого чудо-буклета вылечиться практически невозможно. Глянцевое фото Сергея Сергеевича за 200 рублей — вещь обидчивая, поэтому сминать её нельзя. Часто пользоваться тоже — буклет должен отдыхать. Ну а чтобы сработало, инструкция следующая: кладёте в марлевый мешочек, прикладываете к месту, где болит, и вуаля — через минут 30 как рукой снимает.