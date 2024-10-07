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7 октября, 07:30

Адепты чародея Сергея Коновалова раскрыли «тайну» его главного инструмента

SHOT: Чародей Сергей Коновалов «лечит» доверчивых россиян с помощью буклетов

Сергей Коновалов. Обложка © spiral-ssk.ru

Сергей Коновалов. Обложка © spiral-ssk.ru

Набирающий популярность у россиян чародей Сергей Коновалов обещает вылечить все болезни с помощью буклета со своим фото. Как рассказали SHOT, поклонники мага, его просто нужно приложить к месту, которое болит.

Адепты чародея Сергея Коновалова раскрыли, как «лечиться» его буклетами. Видео © SHOT

По словам последователей Коновалова, без такого чудо-буклета вылечиться практически невозможно. Глянцевое фото Сергея Сергеевича за 200 рублей — вещь обидчивая, поэтому сминать её нельзя. Часто пользоваться тоже — буклет должен отдыхать. Ну а чтобы сработало, инструкция следующая: кладёте в марлевый мешочек, прикладываете к месту, где болит, и вуаля — через минут 30 как рукой снимает.

Ранее Life.ru писал, что в России набирает популярность новый маг и чародей, собирающий стадионы и готовый избавить от всех болезней с помощью своих фото и волшебной воды. Это Сергей Коновалов. 70-летний Сергей Сергеевич называет свои сеансы «творческими встречами». Кумир пенсионеров разработал собственное «информационно-энергетическое» учение: нужно прикладывать к себе буклеты с его фото и дышать на воду.

Александра Вишнякова
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