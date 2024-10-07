Найдена жертва мага Коновалова, которая 20 лет несёт ему деньги, но исцеления так и не получила
Одна из жертв мага Коновалова пережила тяжёлую операцию, несмотря на «исцеление»
Сергей Коновалов. Фото © drkonovalov.ru
Семья из Московской области 20 лет пытается вывести 77-летнюю пенсионерку из-под влияния мага Сергея Коновалова. Женщина беспрекословно верит в силу «целителя», хотя после одного из его сеансов пережила тяжёлую операцию по удалению опухоли, пишет SHOT.
Семья из Московской области 20 лет пытается вывести 77-летнюю пенсионерку из-под влияния мага Сергея Коновалова. Видео © SHOT
Как рассказала невестка Натальи Семёновны (имя изменено), пенсионерка начала увлекаться учением Коновалова 20 лет назад, читала книги, начала посещать «сеансы излечения». Женщина уверена, что они помогают справиться с болезнями. Хотя два года назад Наталья Семёновна перенесла тяжёлую операцию, ей удалили доброкачественную опухоль. Несмотря на это, она продолжает верить «целителю» и не пропускает ни одной встречи.
По словам родственников, они постоянно пытаются отговорить Наталью Семёновну, но женщина не слушает никого, кроме своего наставника. Она скупает книги и практически всю пенсию тратит на билеты и мерч Коновалова. По всему дому у Натальи Семёновны развешаны буклеты, она считает их силой. Один из них женщина прикрепила на яблоню, когда дерево стало увядать.
Увядающая яблоня с буклетом мага Сергея Коновалова. Фото © SHOT
Ни дереву, ни здоровью Натальи Семёновны, по словам родных, буклеты не помогают.
Ранее Life.ru писал, что в России снова набирает популярность маг и чародей, готовый избавить от всех болезней с помощью своих фото и волшебной воды. Это Сергей Коновалов. 70-летний Сергей Сергеевич уверяет, что разработал собственное «информационно-энергетическое» учение: нужно прикладывать к себе буклеты с его фото и дышать на воду.