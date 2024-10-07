50% молодеют: Адепты мага Коновалова уверены в его способностях целителя. Главное – отключить логику
SHOT: Поклонники мага Коновалова скупают билеты на сеансы сразу абонементом
Сергей Коновалов. Фото © drkonovalov.ru
Поклонники мага Сергея Коновалова верят, что на его сеансах можно вернуть зрение, молодость кожи, восстановить потенцию и подлечить внутренние органы. Среди «пациентов» в основном одинокие пенсионеры, которые едут к лекарю с разных городов страны, пишет SHOT.
Поклонники мага Сергея Коновалова верят, что на его сеансах можно вернуть зрение. Видео © SHOT
Последователи Коновалова уверены, что излечение наступит только при постоянных занятиях. Так что билеты на сеансы покупают в виде абонемента — сразу на пять дней. Но и это не сработает, если не купить буклетики и книги мага. Адепты доктора считают, что логику на сеансах нужно отключать, ведь «каждое его слово, до запятой, — абсолютнейшая правда».
После каждого занятия пациенты заполняют анкеты и оставляют записки для доктора. Так что на сеансах Коновалов делится статистикой: мол, у 30% посетителей уходит седина, у 50% происходит омоложение. Адепты считают, что такие люди, как Сергей Сергеевич, рождаются раз в сто лет, поэтому не жалеют ни денег, ни сил и заранее раскупают билеты на сеансы.
Ранее Life.ru писал, что в России набирает популярность новый маг и чародей, собирающий стадионы и готовый избавить от всех болезней с помощью своих фото и волшебной воды. Это Сергей Коновалов. 70-летний Сергей Сергеевич называет свои сеансы «творческими встречами». Кумир пенсионеров разработал собственное «информационно-энергетическое» учение: нужно прикладывать к себе буклеты с его фото и дышать на воду.