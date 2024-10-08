Преставление преподобного Сергия Радонежского 8 октября: 5 чудес святого и пророчество 8 октября — день памяти святого Сергия Радонежского. Life.ru делится пятью чудесами святого и его загадочным пророчеством, которые вдохновляют верующих по сей день. 7 октября, 21:30 Какого числа отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © TACC / Сергей Булкин, © azbyka

Сегодня — день, когда Русская православная церковь вспоминает преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых. Это не только время молитв, но и момент, чтобы напомнить себе о том, как жизнь и чудеса Сергия вдохновляли поколения на духовное развитие. Мы собрали пять чудес преподобного Сергия, а также его загадочное пророчество, которое до сих пор вызывает интерес верующих.

Какого числа отмечают день памяти преподобного Сергия Радонежского

День памяти Сергия Радонежского: 5 его чудес. Фото © Wikipedia

День памяти преподобного Сергия Радонежского отмечается 8 октября (по старому стилю — 25 сентября). В этот день тысячи верующих отправляются в Троице-Сергиеву лавру, чтобы поклониться мощам святого. Сергий считается одним из символов духовного возрождения Руси, и его наследие до сих пор остаётся значимым для многих. Важно помнить, что этот день — не просто историческая дата, а возможность для каждого человека найти время для молитвы и духовного размышления, делится с Life.ru декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.

Это день его преставления, то есть кончины, и его фигура, конечно, является значимой не только для Церкви, но и для нашей истории. Потому что мы знаем, что преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, с которой начнётся конец татаро-монгольского ига на Руси. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Кто такой Сергий Радонежский и чем он знаменит

Сергий Радонежский родился в 1314 году и уже с детства показал себя человеком, полным любви к Богу и ближним. Его жизнь — это путь смирения, молитвы и борьбы с искушениями. Он основал Троице-Сергиев монастырь, который стал духовным сердцем Руси. Особенное место в его жизни занимает дар чудотворения и пророчества, о котором хочется поговорить отдельно.

Предсказание Сергия Радонежского о будущем России.

Пророчество Сергия Радонежского о будущем России. Фото © Wikipedia

Особенное место в его жизни занимает дар чудотворения и пророчества. Одно из самых известных предсказаний Сергия связано с будущим России. Преподобный говорил о светлом будущем, когда страдания народа закончатся и три корня, разделённые проклятием, снова соединятся. Этот образ остаётся загадкой, но он вдохновляет верующих, даруя им надежду на лучшее будущее.

«Придёт время Моё, когда небесное Светило к Земле устремится, и тогда придёшь ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спасителями, и побеждённый будет вести победивших. И три корня, разделённые проклятием, срастятся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трём проклятиям исполнится срок и невидимо видимый станет у престола, облечённый Венцами и Перстнем. И где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и Владык», — говорил Сергий, и эти слова до сих пор остаются загадкой для исследователей.

Пять чудес Сергия Радонежского

День памяти Сергия Радонежского: 5 чудес преподобного. Фото © Wikipedia

Чудеса, совершённые преподобным Сергием при жизни, отражают его глубокую веру и духовную силу. Мы собрали пять известных чудес, которые передают его святость и влияние на окружающих.

1. Исцеления

Преподобный Сергий по своей великой любви к ближним и дерзновению к Богу обладал даром исцелять. Многие больные приходили к нему за помощью, и часто достаточно было одного его прикосновения, чтобы вернуть зрение слепым, исцелить хромых и немощных. Однажды святой воскресил мальчика, который умер на руках у отца, когда тот нёс его к Сергию для исцеления. Эти случаи исцелений были столь частыми, и преподобный просил не распространяться о его даре, оставаясь в тени Божьего чуда.

2. Чудесное обретение святого источника

Когда в Троице-Сергиевом монастыре закончилась вода, преподобный Сергий вознёс молитвы к Богу и нашёл место, где вскоре забил родник. Вода из этого источника считалась целебной, а сам источник — чудесным. Этот родник и по сей день дарует исцеление тем, кто с верой пьёт его воду.

3. Явление Пресвятой Богородицы

Что означает день памяти Сергия Радонежского. Фото © Wikipedia

Одним из самых значительных чудес Сергия стало явление Пресвятой Богородицы. Однажды ночью во время молитвы Пресвятая Дева явилась преподобному в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Она благословила Сергия и его обитель, пообещав покровительство монастырю. Это событие стало великим утешением и вдохновением для святого и его учеников.

4. Предсказание победы на Куликовом поле

Преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на битву с татарским ханом Мамаем. Он предсказал великую победу русского войска и во время сражения вместе с братией усердно молился о даровании победы. Эта победа стала переломным моментом в истории Руси.

5. Изгнание бесов

В начале своего подвижничества Сергий подвергался жестоким нападениям бесов. Тем не менее он оставался непоколебим в своей вере, молился и побеждал искушения. Сила его молитв и крестного знамения каждый раз изгоняла нечистую силу, свидетельствуя о победе добра над злом.

Молитва преподобному Сергию

Как молитва преподобного Сергия помогает в учёбе. Фото © Life.ru

В этот день, как рассказывает священник, лучше всего помолиться самому святому, а если есть возможность — совершить паломничество к мощам, которые находятся в Троице-Сергиевой лавре недалеко от Москвы. К ним можно приложиться, молиться перед ними.

Мы молимся об укреплении нашей страны, об укреплении нашей мудрости. Потому что считается, что преподобный Сергий помогает в учёбе тем людям, которым трудно даются знания. Потому что он сам с большим трудом в детстве учился и получил откровение Божие для укрепления своих духовных сил, чтобы науку одолеть. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Все ученики, учащиеся, школьники и студенты должны не забывать 8 октября, ведь лучше дня, чтобы помолиться Сергию Радонежскому, не найти. Вот вариант молитвы преподобному Сергию: «О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь».

Чудесное исцеление и святой источник Сергия Радонежского. Фото © Life.ru

8 октября — это не просто дата. Это день, когда каждый из нас может обратиться к великому святому за помощью и поддержкой. Важно помнить, что сила молитвы преподобного Сергия и его чудеса до сих пор вдохновляют людей, укрепляют веру и помогают в сложных ситуациях. Это возможность напомнить себе о духовных ценностях, искать в молитве ответы и силы для преодоления жизненных трудностей. Сергий Радонежский был и остаётся примером для нас всех, вдохновляя на подвиги веры, любви и смирения.

Авторы Сергей Трофимов