Магнитная буря 8 октября: Как метеозависимым пережить мощный геошторм в дождь

Как видно на графике учёных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, последние два дня на Земле наблюдаются геомагнитные возмущения. Причём сегодня, 8 октября, магнитная буря достигла силы в шесть баллов, сделав вторник очень тяжёлым днём для всех метеозависимых людей. К тому же синоптики обещали 8 октября дожди до самого вечера. Усиливается ли влияние магнитной бури на людей из-за повышенной влажности?

Магнитные бури сегодня: 8 октября не утихает сильный геошторм. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, низкое атмосферное давление, которое часто наблюдается во время дождя, может усиливать влияние магнитных бурь на человека.

Низкое давление воздуха приводит к тому, что в нём содержится меньше кислорода. Это, в свою очередь, снижает уровень кислорода в крови. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Как ещё сильная магнитная буря 8 октября в дождь может негативно влиять на организм человека? Продолжая тему, эксперт говорит про напряжение сосудов. Организм старается компенсировать недостаток кислорода, сужая сосуды. Из-за этого можно сделать вывод, что происходит усиление влияния магнитной бури.

Магнитные бури и без того вызывают нарушение кровообращения, а низкое давление добавляет «топлива» в эту реакцию. В результате симптомы геошторма, такие как головная боль, головокружение, тошнота, усталость, могут усиливаться. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Низкое атмосферное давление во время дождя создаёт дополнительные факторы, которые усиливают влияние магнитных бурь на организм человека. В зоне риска почувствовать себя плохо находятся следующие категории граждан: пожилые люди;

беременные женщины;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

люди с хроническими заболеваниями нервной системы.

Как справиться с сильной магнитной бурей 8 октября, когда идёт дождь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev

Магнитные бури в сочетании с дождём и низким давлением могут быть настоящим испытанием для организма не только метеочувствительных людей. Чтобы попытаться облегчить симптомы магнитной бури, эксперт советует регулярно проветривать помещение, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. Также следует использовать увлажнитель воздуха, особенно если он в помещении сухой.