Учёные бьют тревогу: в сутках теперь не 24 часа. Почему время идёт быстрее?

Вы тоже заметили, что дни словно стали короче и всё труднее успевать завершить свои дела? Эти ощущения оказались общими для многих. И это не просто чувство. Учёные уже давно исследуют этот феномен и выдвигают гипотезы, что время действительно ускорилось. Но как и почему это произошло?

Как ускоряется время и почему мы это чувствуем

Почему сутки стали короче: мнение учёных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KBDS

В современном мире всё меняется молниеносно — технологии, события и даже само ощущение времени. Ещё вчера вы обсуждали какую-то новость, а сегодня её уже забыли, потому что пришли новые, ещё более важные события. Однако скорость перемен может иметь и более глобальное объяснение. Оказывается, сама Земля, возможно, ускоряет свой «пульс».

Что такое резонанс Шумана и как он влияет на нас

Резонанс Шумана — это естественная частота колебаний между поверхностью Земли и ионосферой. Долгое время этот показатель был стабилен и составлял 7,83 Гц, но с конца XX века частота начала увеличиваться. По данным учёных, сегодня резонанс достиг уже 16 Гц. Это означает, что наши привычные сутки из 24 часов сейчас ощущаются как 16-часовые. Часы показывают одно, а реальность вокруг нас изменяется с совершенно иной скоростью.

Как уменьшение часов в сутках влияет на организм

Земля ускоряется: что происходит со временем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Ozerov

Наш организм живёт по биологическим часам, которые синхронизируются с природными ритмами планеты. Когда эти ритмы нарушаются, это напрямую влияет на наше самочувствие. Например, если частота Земли растёт, многие начинают испытывать беспокойство, тревогу или, наоборот, даже прилив сил. Эти состояния могут быть вызваны тем, что наш организм пытается адаптироваться к новым условиям.

Что происходит со временем — это переход на новый уровень?

Некоторые учёные и приверженцы эзотерических теорий утверждают, что ускорение времени может быть связано с глобальными изменениями на уровне сознания человечества. Мы стоим на пороге нового этапа развития, когда духовные и моральные ценности станут важнее материальных благ. В такой версии развития событий время начинает отражать изменения в нашем мышлении и подходах к жизни.

Как ускорение времени влияет на нас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Технологический прогресс за последние 20 лет впечатляет. Смартфоны, искусственный интеллект, квантовые вычисления — это не просто случайности, а часть глобальных изменений, которые происходят на планете. Возможно, ускорение времени подталкивает нас к быстрому принятию новых технологий и отсеиванию тех, что быстро устаревают.

Время идёт быстрее: что думают учёные

Несмотря на множество теорий, связанных с ускорением времени, учёные придерживаются более сдержанных взглядов. Изменения в электромагнитных полях Земли действительно фиксируются, но пока нет единого объяснения, почему время стало ощущаться быстрее. Это может быть связано с естественными процессами в атмосфере, глобальными изменениями климата или просто с тем, что наш мир перенасыщен информацией.

Учёные объяснили, почему время идёт быстрее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff