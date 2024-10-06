Тест: Только заядлый турист отгадает все 8 достопримечательностей, остальные сядут в лужу

Мы живём в мире, наполненном архитектурными чудесами и природной красотой. Самые знаковые места разбросаны по дальним уголкам планеты, и благодаря современным технологиям вы можете посетить каждое из них, осталось только понять, куда держать путь. Можете ли вы точно определить, где находится тот величественный замок или эти таинственные древние руины? Давайте скорее отправимся в наше виртуальное путешествие, чтобы найти ответы на все вопросы!