Тест: Только заядлый турист отгадает все 8 достопримечательностей, остальные сядут в лужу
Вы читали блоги о путешествиях и листали сотни постов со знаковыми достопримечательностями — а сможете угадать местоположение каждой из них?
Мы живём в мире, наполненном архитектурными чудесами и природной красотой. Самые знаковые места разбросаны по дальним уголкам планеты, и благодаря современным технологиям вы можете посетить каждое из них, осталось только понять, куда держать путь. Можете ли вы точно определить, где находится тот величественный замок или эти таинственные древние руины? Давайте скорее отправимся в наше виртуальное путешествие, чтобы найти ответы на все вопросы!
Мы можем похвастаться не только архитектурными шедеврами, но и живописью: пройдите тест на знание русского искусства и попробуйте отличить семь картин отечественных художников. А если вам не терпится начать покорять другие страны, будьте готовы к отказам: читайте про советских актёров, которые уехали за границу, но Голливуд их не принял.
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