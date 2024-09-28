Тест: 12 вопросов по географии, которые поставят в тупик каждого второго

Предлагаем отправиться в квест, который превратит вас в современного Христофора Колумба! Некоторые вопросы могут показаться лёгкими, но не спешите радоваться — этот тест способен поставить в тупик даже тех, кто считает себя профессионалом по глобусам и атласам. Откуда на карте взялся этот загадочный остров и почему Долина Смерти так называется? Давайте проверим ваши навыки и посмотрим, кто сможет ответить хотя бы на половину!