Тест: 12 вопросов по географии, которые поставят в тупик каждого второго
Вы спите с атласом под подушкой или легко можете спутать Северный полюс с Южным? Всего несколько вопросов заставят вас взглянуть на карту по-новому!
Предлагаем отправиться в квест, который превратит вас в современного Христофора Колумба! Некоторые вопросы могут показаться лёгкими, но не спешите радоваться — этот тест способен поставить в тупик даже тех, кто считает себя профессионалом по глобусам и атласам. Откуда на карте взялся этот загадочный остров и почему Долина Смерти так называется? Давайте проверим ваши навыки и посмотрим, кто сможет ответить хотя бы на половину!
Иногда для того, чтобы полностью понять окружающий мир во всей его сложности, нужно увидеть места, людей и культуру своими глазами. Бросайте учебники, хватайте паспорт и скорее узнавайте, в каком городе России вам стоит жить. А что насчёт знаний по прошлому нашей страны? Попробуйте ответить на 13 вопросов по истории без единой ошибки!