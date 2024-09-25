Тест: Море, горы или мегаполис — в каком городе России вам стоит жить

Каждый из нас мечтает об идеальном месте, где солнце светит ярче, а жизнь полна радости и приключений. Вам больше нравится слушать уличных музыкантов на исторической площади или потягивать любимый напиток в элитной кофейне? Зелёные парки или величественные небоскрёбы? Этот тест определит место в России, где вы уже находитесь ментально, так что пристегните ремни и готовьте паспорт (или просто своё воображение). Давайте посмотрим, где ваш настоящий дом — будь то шумный мегаполис или небольшой приморский городок!