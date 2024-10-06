Тысячи тел и ноль фактов: Археологи раскрывают загадку самой таинственной битвы Германии

Немецкие учёные расследуют самое крупное сражение в Европе периода бронзового века. Столкновение, случившееся в долине реки Толлензе, принято считать одним из самых масштабных событий за всю историю Германии. Факты раскопок и поисков приводит РИА «Новости».

О данной битве мало что известно. Археологи установили, что она случилась около 3200-3300 лет назад. Впервые фрагменты костей, торчащих из берега, обнаружил исследователь-любитель в 1996 году. С 2008 года за дело взялись крупные научные организации. С тех пор было найдено более 12,5 тысячи фрагментов. Большинство из воинов умерли от ударов мечей и стрел.

В списке находок имеются бронзовые наконечники стрел, палица из ясеня и боевой молот. По данным учёных, в этой долине сражались около четырёх тысяч воинов, тысяча из которых погибла. Доподлинных сведений про битву нет, известно лишь, что в Центральной и Северной Европе в этом периоде наблюдался явный всплеск насилия. Столкновение при Толлензе считают частью событий, которые назвали «катастрофой бронзового века».