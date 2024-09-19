Останки обезглавленного «ребёнка-вампира» обнаружили в Польше
Daily Mail: В Польше археологи нашли останки обезглавленного «ребёнка-вампира»
В Польше археологи обнаружили «ребёнка-вампира» в ходе раскопок в городе Хелм, сообщает Daily Mail. Фото жуткой находки можно посмотреть здесь.
Захоронение с останками мальчика без головы учёные обнаружили в епископском саду. Могила была отмечена стоящими по направлению к востоку и западу столбами. Скелет оказался засыпан камнями. Рядом с останками археологи нашли кости другого ребенка, которые выглядели вполне нормальными. Оба скелета специалисты относят к XIII веку. Сейчас исследователи работают над установлением возраста детей на момент смерти.
По словам специалистов, такие практики, как обезглавливание, засыпка останков камнями и размещение скелета лицом вниз, были распространенными методами защиты от вампиров в Европе в Средние века.
Ранее в Татарстане археологи завершили раскопки «Новобиксинтеевского могильника», который старше египетских пирамид на более чем 1,5 тысячи лет. Учёные отмечают особенно яркое парное захоронение женщины и ребёнка (возраст около четырёх-пяти лет), который уложен у неё между ног.
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