В Татарстане обнаружили девять захоронений, которые древнее египетских пирамид

В Татарстане археологи завершили раскопки «Новобиксинтеевского могильника», который старше египетских пирамид на более чем 1,5 тысячи лет. Об этом сообщили в комитете республики по охране объектов культурного наследия. Само древнее кладбище было найдено только в прошлом году.

«Во время раскопок выявлены девять погребений первобытных людей каменного века. В погребениях находились каменные наконечники стрел, а также украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, округлые подвески из приуральского серпентинита», — говорится в сообщении комитета.

Специалисты отмечают особенно яркое парное захоронение женщины и ребёнка (возраст около четырёх-пяти лет), который уложен у неё между ног. В их могиле находилось множество украшений из клыков кабана. Сейчас учёные устанавливают возраст погребённых, а после будет проведён антропологический и геномный анализ. Также на площадке обнаружены жертвенные комплексы с подношениями и два более поздних погребения. Вероятно, они относятся к раннему средневековью.