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19 августа, 00:21

В Турции обнаружили уникальную фигурку возрастом 8000 лет

AA: В Турции нашли глиняную фигурку женщины возрастом 8000 лет

Глиняная фигурка женщины возрастом 8000 лет, найденная в Турции. Обложка © trakya.edu.tr

Глиняная фигурка женщины возрастом 8000 лет, найденная в Турции. Обложка © trakya.edu.tr

Во время раскопок на кургане Улуджак в Турции ученые обнаружили уникальную древнюю фигурку возрастом восемь тысяч лет. Речь идёт о небольшой скульптуре женщины высотой до десяти сантиметров.

На фигурке чётко обозначены контуры тела. Выделенная грудь указывает на женский пол. Отличительной чертой находки является наличие рта. Она стала шестой целой скульптурой, обнаруженной в регионе Улуджак-Хююке. Это одно из старейших поселений земледельцев эпохи неолита.

"У фигур обычно есть глаза и носы. Однако на этой статуэтке мы видим, что и рот обозначен в виде отверстия", — цитирует археологов издание Anatolian Archaeology.

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Кстати, недавно уникальной находкой отличились и российские ученые. Они обнаружили в Крыму древний иудейский некрополь. До этого удача улыбнулась польским археологам, наткнувшимся в одном из замков на компас Николая Коперника.

Борис Эльфанд
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