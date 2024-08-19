В Турции обнаружили уникальную фигурку возрастом 8000 лет

Во время раскопок на кургане Улуджак в Турции ученые обнаружили уникальную древнюю фигурку возрастом восемь тысяч лет. Речь идёт о небольшой скульптуре женщины высотой до десяти сантиметров.

На фигурке чётко обозначены контуры тела. Выделенная грудь указывает на женский пол. Отличительной чертой находки является наличие рта. Она стала шестой целой скульптурой, обнаруженной в регионе Улуджак-Хююке. Это одно из старейших поселений земледельцев эпохи неолита.