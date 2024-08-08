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8 августа, 15:18

Археологи нашли компас Коперника в польском замке

Польские археологи нашли компас Николая Коперника, утерянный более 500 лет назад

Компас Коперника. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / MISJA SKARB

Компас Коперника. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / MISJA SKARB

Считавшийся потерянным 500 лет назад компас Николая Коперника нашёлся в польском замке. Об этом в своих соцсетях сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ".

"В саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века", — рассказали учёные.

Картина "Беседа с Богом" на которой изображён Коперник и найденный компас. Фото © Wikipedia / Ян Матейко

Картина "Беседа с Богом" на которой изображён Коперник и найденный компас. Фото © Wikipedia / Ян Матейко

Инструмент изготовлен из медного сплава. Такой же компас увековечил художник Ян Матейко на картине "Коперник. Беседа с Богом". Интересную находку удалось обнаружить с помощью георадара, которым исследовалась территория замка Фромборк XIV века на севере Польши. Там великий астроном сделал множество своих открытий, а также усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится не Земля, а Солнце.

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Александра Мышляева
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