На Крите обнаружили ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра

На Крите удалось обнаружить сооружение, поразительно похожее на мифический лабиринт, в котором обитал Минотавр из древнегреческих легенд. Необычные руины, общая площадь которых составила почти 1800 квадратных метров, случайным образом нашли во время строительства радиолокационной станции для нового аэропорта недалеко от города Кастели (Кисамос). Высота полуразрушенных коридоров, образующих древний лабиринт, равна примерно 170 сантиметрам, пишет РИА "Новости".

По мнению археологов, раскопка датируется 2000–1700 годами до нашей эры. Именно тогда на данной территории существовала могущественная Минойская цивилизация, о которой не осталось достоверных свидетельств.

Согласно древнегреческим мифам, в период правления царя Миноса его супруга обольстила быка и родила на свет чудовище, имеющее голову животного и туловище человека. Жуткого монстра назвали Минотавром и заключили в труднопроходимый лабиринт. Периодически правитель поставлял ему на съедение семь девушек и юношей, присланных из Афин. Избавиться от наводящего на всех ужас чудовища сумел герой Тесей, который убил Минотавра и нашёл выход из запутанных коридоров при помощи волшебной нити своей возлюбленной Ариадны.

О правдивости мифов споры идут уже не одно столетие. Ранее английскому археологу Артуру Эвансу удалось отыскать фасад трона Кносского дворца, который находился недалеко от недавней раскопки. Именно его считали прообразом пугающего лабиринта. Однако теперь мнение учёных может кардинально измениться. Помимо глиняных черепков, в новом месте обнаружили множество фрагментов костей и остатки ритуальной утвари.

Есть и противники теории. Они аргументируют своё мнение тем, что подобная планировка характерна для критских гробниц. Кроме того, согласно мифу, лабиринт находился под дворцом Миноса, который до сих пор никто не отыскал.