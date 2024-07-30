Учёные стали на шаг ближе к обнаружению святого Грааля
Daily Mail: Археологи стали на шаг ближе к обнаружению святого Грааля
Тайная вечеря в представлении Леонардо да Винчи. Обложка © Wikipedia / Леонардо да Винчи
В Иерусалиме в последние дни возобновились дискуссии о Сионской горнице, которая является местом Тайной вечери. Её возможное обнаружение может пролить свет на ещё одну загадку — нахождение святого Грааля — чаши, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы. Её поиски длятся уже много лет.
Как напоминает Daily Mail, двухэтажное здание у южных ворот Старого города приковало внимание исследователей за счёт упоминания на древних мозаиках и картах V века. Утверждается, что данная постройка на горе Сион может быть той самой горницей, где Иисус трапезничал с учениками.
В 2019 году израильские специалисты начали работу с помощью лазерных технологий, которые позволяли убрать поздние слои штукатурки. Учёные заметили на стенах изображения агнцев, а на потолке — символ льва, который представлял царя Давида. Впереди дополнительные исследования, но уже полученные результаты могут показать связь между горницей и Граалем.
Ранее на Крите удалось обнаружить сооружение, поразительно похожее на мифический лабиринт, в котором обитал Минотавр из древнегреческих легенд. Необычные руины случайным образом нашли во время строительства радиолокационной станции для нового аэропорта.