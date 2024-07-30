Учёные стали на шаг ближе к обнаружению святого Грааля

В Иерусалиме в последние дни возобновились дискуссии о Сионской горнице, которая является местом Тайной вечери. Её возможное обнаружение может пролить свет на ещё одну загадку — нахождение святого Грааля — чаши, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы. Её поиски длятся уже много лет.

Как напоминает Daily Mail, двухэтажное здание у южных ворот Старого города приковало внимание исследователей за счёт упоминания на древних мозаиках и картах V века. Утверждается, что данная постройка на горе Сион может быть той самой горницей, где Иисус трапезничал с учениками.

В 2019 году израильские специалисты начали работу с помощью лазерных технологий, которые позволяли убрать поздние слои штукатурки. Учёные заметили на стенах изображения агнцев, а на потолке — символ льва, который представлял царя Давида. Впереди дополнительные исследования, но уже полученные результаты могут показать связь между горницей и Граалем.