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27 июля, 11:39

Учёные вскрыли запечатанный 2000 лет саркофаг из гробницы Цербера и ужаснулись от содержимого

В Италии изучили запечатанный около 2000 лет назад саркофаг из гробницы Цербера

В Италии учёные изучили запечатанный примерно 2000 лет назад таинственный саркофаг в так называемой гробнице Цербера, найденной в 2023 году у Неаполя. Усыпальница расписана фресками, одна из которых и изображает трёхголового мифического пса.

По данным The History Blog, внутрь саркофага учёные заглянули с помощью небольшой видеокамеры и заметили там человеческие останки. Тело лежало на спине и было завёрнуто в саван. Причём гробница была достаточно плотно запечатана — вход закрывал валун.

Кроме того, исследователи увидели погребальный инвентарь: керамические сосуды, мази и стригили — скребок для очищения поверхности кожи от пота и грязи, изготовленный из бронзы.

"Тщательность, проявленная при строительстве гробницы, захоронение в саркофаге и его погребальный инвентарь предполагают, что покойный был важной фигурой в местном масштабе и главой семьи, для погребения которой была построена гробница", — отмечают учёные.

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Ранее в гробнице китайского императора Шихуанди нашли набитый сокровищами саркофаг, его массу оценивают в 16 тонн. Находка могла принадлежать сыну легендарного правителя Поднебесной.

Обложка ©

thehistoryblog

Никита Осипов
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