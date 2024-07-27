Учёные вскрыли запечатанный 2000 лет саркофаг из гробницы Цербера и ужаснулись от содержимого

В Италии учёные изучили запечатанный примерно 2000 лет назад таинственный саркофаг в так называемой гробнице Цербера, найденной в 2023 году у Неаполя. Усыпальница расписана фресками, одна из которых и изображает трёхголового мифического пса.

По данным The History Blog, внутрь саркофага учёные заглянули с помощью небольшой видеокамеры и заметили там человеческие останки. Тело лежало на спине и было завёрнуто в саван. Причём гробница была достаточно плотно запечатана — вход закрывал валун.

Кроме того, исследователи увидели погребальный инвентарь: керамические сосуды, мази и стригили — скребок для очищения поверхности кожи от пота и грязи, изготовленный из бронзы.

"Тщательность, проявленная при строительстве гробницы, захоронение в саркофаге и его погребальный инвентарь предполагают, что покойный был важной фигурой в местном масштабе и главой семьи, для погребения которой была построена гробница", — отмечают учёные.