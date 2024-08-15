Древний иудейский некрополь обнаружили на Крымском полуострове

Исследователи Института археологии Крыма РАН обнаружили в восточной части полуострова свидетельства существования крупной иудейской общины, относящиеся к периоду со II по IV века нашей эры. Об этом рассказал научный сотрудник института Денис Бейлин.

"Одна из находок, я считаю это находкой последнего десятилетия, — открытие раннего иудейского некрополя в районе мыса Ак-Бурун [на Керченском полуострове]. <…> Выявленные надгробные плиты позволяют нам говорить о том, что иудейская община в первых веках нашей эры на Боспоре представляла достаточно большой пласт населения и оставила грандиозные надгробия", — цитирует его Крымское информационное агентство.

Учёный пояснил, что руины некрополя нашли местные жители, уведомившие об этом археологов. Тем же стоило лишь взглянуть на находку, чтобы понять, что перед ними. Исследователи обнаружили и собрали свыше 40 надгробных камней на которые были нанесены имена и другие надписи, в том числе поэзия. Бейлин полагает, что распространившееся по Крыму христианство уходит корнями именно в еврейские общины.

Боспорским царством называют античное государство, основанное переселенцами из Греции более 2,5 тысячи лет назад на обоих берегах Керченского пролива со столицей Пантикапеем. Считается, что именно в нём зародилась уникальная греко-скифская цивилизация.