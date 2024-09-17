Современник птеродактилей: В Приморье нашли моллюска, которому 242 млн лет

Интересную находку удалось обнаружить в Приморском крае. На территории океанариума на острове Русский обнаружили аммонит, которому, предположительно, около 242 млн лет. Палеонтологи уже выехали для точной оценки возраста, передает Telegram-канал «Новости Приморья 25» .

Аммонит возрастом более 200 млн лет. Фото © Telegram / Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье

По предварительной оценке, моллюск жил во времена среднего триасового периода мезозойской эры, когда на Земле начали летать птеродактили. Подобные окаменелости на территории острова Русский — частое явление. Там находили даже останки ихтиозавров. К сожалению, полноценные раскопки провести нельзя из-за природных особенностей.