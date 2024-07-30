Зуб мегалодона и клык древнего льва: Россиянин собрал дома коллекцию окаменелостей возрастом до 3,5 млрд лет

39-летний Вячеслав Водолазов из посёлка Шахты Ростовской области превратил свой дом в настоящий музей окаменелостей. Об этом сообщает kp.ru.

Свою коллекцию мужчина, работающий репетитором, начал собирать, когда вместе с женой ещё жил и работал в Москве. Как только супруги узнали, что станут родителями, они вернулись на малую родину. В Шахтах Вячеслав не забросил своё увлечение и отправился на раскопки.

Головоногий моллюск аммонит из Мадагаскара возрастом около 115 млн лет. Фото © kp.ru / Личный архив Вячеслава Водолазова

Самым древним экземплярам в коллекции — австралийским строматолитам — 3,5 миллиарда лет. Именно благодаря им на нашей планете появился кислород. Также есть у Вячеслава, например, 15-сантиметровый зуб акулы-мегалодона возрастом 20 миллионов лет, мечехвост, окаменевший на территории современной Ленинградской области порядка 450 млн лет назад, и фрагмент скелета пакицета — сухопутного предка современных китообразных. Есть и экспонаты "помоложе" — например, клык пещерного льва и коренной зуб пещерного медведя, которым едва больше 20 тысяч лет.

Мужчина обменивается своими находками с коллекционерами из других регионов России.

"На Дону в основном можно найти следы растений, а также часть панциря хищных моллюсков и даже зубы акул, ведь в нашем крае в юрском и меловом периоде было море. В Сибири же много остатков морских рептилий юрского и мелового периодов. На Урале — в избытке морские губки. Вот и обмениваемся историей между регионами", — объяснил он.