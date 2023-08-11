В России обнаружили уникальные окаменелости динозавра, близкого к современным птицам
В Кузбассе нашли уникальные останки хищного динозавра мелового периода
Останки динозавра времён мелового периода нашли в Кузбассе. Обложка © Telegram / Mash Siberia
Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили уникальные окаменелости динозавра на территории Шестаковского палеонтологического комплекса.
Как пишет Mash Siberia, найденные останки времён мелового периода. Они принадлежат хищному динозавру тероподу. Его длина составляла около двух метров, а рост — один метр.
По мнению исследователей, останки могли принадлежать динозавру из семейства дромеозавридов, которые ближе к нынешним птицам.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Индии нашли останки травоядных динозавров, которые жили 167 миллионов лет назад. Раскопки вели больше четырёх лет.