В России обнаружили уникальные окаменелости динозавра, близкого к современным птицам

Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили уникальные окаменелости динозавра на территории Шестаковского палеонтологического комплекса.

Как пишет Mash Siberia, найденные останки времён мелового периода. Они принадлежат хищному динозавру тероподу. Его длина составляла около двух метров, а рост — один метр.

По мнению исследователей, останки могли принадлежать динозавру из семейства дромеозавридов, которые ближе к нынешним птицам.