Учёные выяснили, что помогло предкам современных птиц пережить динозавров

Предки современных птиц пережили динозавров во время массового вымирания в меловой период благодаря частой линьке. К такому выводу пришли специалисты из Филдовского музея естественной истории в американском штате Иллинойс. Их работа опубликована в журнале Communications Biology.

Прежде всего учёные напомнили, что есть два вида линьки — активная и одновременная. При первой птица теряет оперение помаленьку, а во время другой — почти сразу. Эксперты считают, что неорниты, то есть современные виды птиц, пережили динозавров, так как линяли реже.

Специалисты изучили 600 шкурок таких пернатых, которые дожили до наших времён, и выяснили, что у кожи птиц, которые линяют одновременно, почти нет признаков постепенной линьки. При этом у тех, у кого всё происходит постепенно, они встречаются повсеместно.

Кроме того, исследователи проанализировали 92 окаменелости пернатых динозавров и примитивных птиц. Специалисты нашли признаки активной линьки только у части образцов. Это позволило прийти к выводу, что динозавры и примитивные птицы были "сторонниками" одновременной линьки. По этой причине они и не смогли пережить неорнитов. Эксперты пояснили, что при одновременной линьке быстро терялись теплоизоляционные свойства оперения и снижалась мобильность динозавров. А при резком сокращении ресурсов даже непродолжительная одновременная линька приводила к вымиранию целого вида, заключили учёные.