Учёные выяснили, что помогло предкам современных птиц пережить динозавров
Учёные из США заявили, что предки птиц пережили динозавров за счёт частой линьки
Предки современных птиц пережили динозавров во время массового вымирания в меловой период благодаря частой линьке. К такому выводу пришли специалисты из Филдовского музея естественной истории в американском штате Иллинойс. Их работа опубликована в журнале Communications Biology.
Прежде всего учёные напомнили, что есть два вида линьки — активная и одновременная. При первой птица теряет оперение помаленьку, а во время другой — почти сразу. Эксперты считают, что неорниты, то есть современные виды птиц, пережили динозавров, так как линяли реже.
Специалисты изучили 600 шкурок таких пернатых, которые дожили до наших времён, и выяснили, что у кожи птиц, которые линяют одновременно, почти нет признаков постепенной линьки. При этом у тех, у кого всё происходит постепенно, они встречаются повсеместно.
Кроме того, исследователи проанализировали 92 окаменелости пернатых динозавров и примитивных птиц. Специалисты нашли признаки активной линьки только у части образцов. Это позволило прийти к выводу, что динозавры и примитивные птицы были "сторонниками" одновременной линьки. По этой причине они и не смогли пережить неорнитов. Эксперты пояснили, что при одновременной линьке быстро терялись теплоизоляционные свойства оперения и снижалась мобильность динозавров. А при резком сокращении ресурсов даже непродолжительная одновременная линька приводила к вымиранию целого вида, заключили учёные.
Ранее немецкие палеонтологи заявили, что на Земле обитали 1,7 млрд тираннозавров, а не 2,5 млрд. Нынешняя математическая модель показала, что в каждом поколении вида было 19 тыс. особей.
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