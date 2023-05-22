Палеонтологи пересчитали живших на Земле тираннозавров

Палеонтологи из Майнцского университета в Германии выяснили, сколько всего на Земле проживало тираннозавров. Согласно опубликованному в журнале Palaeontology исследованию, за 2,5 миллиона лет существования вида на нашей планете успело родиться 1,7 миллиарда особей. Примечательно, что ранее оценки учёных были более размашистыми.

Так, опубликованная два года назад работа гласила, что их было 2,5 миллиарда. Такая оценка родилась из математической модели, которая учитывала среднюю массу тела, плотность популяции, приблизительный географический ареал, возраст половой зрелости, количество отложенных особями яиц, среднюю продолжительность их жизни, выживаемость и количество поколений. Считалось, что каждое поколение состояло примерно из 20 000 особей и что за 2,5 миллиона лет было около 125 000 поколений, что равняется 2,5 миллиарда тираннозавров.

Однако, по новым данным палеонтологов, их коллеги переоценили выживаемость и способность яйцекладки тираннозавров. Нынешняя математическая модель показала, что в каждом поколении вида было 19 тысяч особей, а всего насчитывалось около 90 тысяч поколений. Следовательно, всего по Земле успели походить 1,7 миллиарда тираннозавров.