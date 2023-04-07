В музее десятилетиями считали яйцо динозавра простым агатом

Сферический агат, хранившийся в одном из музеев Лондона с конца 1880-х годов и привезённый из центральной Индии, оказался яйцом динозавра. Это выяснилось, когда команда исследователей решила более внимательно изучить камень с помощью компьютерной томографии. Как оказалось, возраст "агата" составляет порядка 60 миллионов лет.

Как оказалось, яйцо принадлежало титанозавру — доисторическому ящеру, размер которого мог достигать более 35 метров в длину, более 8 метров в высоту. Яйцо, очевидно, оказалось в районе извержения вулкана и было покрыто лавой. Много веков из яичной скорлупы вымывались силикаты, на их месте формировался агат.

"Этот экземпляр является отличным примером того, почему музейные коллекции так важны. Только сейчас мы признали, что у этого образца есть что-то особенное: агат заполнил эту сферическую структуру, которая оказалась яйцом динозавра", — рассказал NHM куратор отдела минералогии лондонского Музея естественной истории Робин Хансен.