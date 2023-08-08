Индийские учёные обнаружили новый вид динозавра
В индийской пустыне Тар найдены останки динозавра возрастом 167 млн лет
На западе Индии обнаружены останки живших 167 миллионов лет назад травоядных динозавров. Об этом сообщает Press Trust of India.
По информации агентства, учёные Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии более четырёх лет вели раскопки в пустыне Тар недалеко от города Джайсалмер (штат Раджастан). Они полагают, что обнаружили новый вид дикреозавридов. В числе найденных окаменелостей — часть позвоночника, кости шеи и туловища, хвост и рёбра.
Tharosaurus Indicus — так нарекли динозавра. Отсылка сделана к названию пустыни и страны обнаружения.
А ранее американские учёные выяснили, что помогло предкам современных птиц пережить динозавров. Для этого специалисты изучили 600 шкурок пернатых, доживших до наших дней, и 92 окаменелости пернатых динозавров и примитивных птиц.
En.wikipedia.org / Sushmita Balasubramani