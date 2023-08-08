Индийские учёные обнаружили новый вид динозавра

На западе Индии обнаружены останки живших 167 миллионов лет назад травоядных динозавров. Об этом сообщает Press Trust of India.

По информации агентства, учёные Индийского института технологий Рурки и Геологической службы Индии более четырёх лет вели раскопки в пустыне Тар недалеко от города Джайсалмер (штат Раджастан). Они полагают, что обнаружили новый вид дикреозавридов. В числе найденных окаменелостей — часть позвоночника, кости шеи и туловища, хвост и рёбра.

Tharosaurus Indicus — так нарекли динозавра. Отсылка сделана к названию пустыни и страны обнаружения.