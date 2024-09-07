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7 сентября, 01:33

Меч фараона Рамзеса II найден при раскопках на севере Египта

Археологи в Египте нашли меч Рамзеса II в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра

В провинции Эль-Бухейра на севере Египта в ходе раскопок археологи наткнулись на уникальную находку — меч фараона Рамзеса II. Это открытие стало результатом работы египетской археологической миссии в археологическом районе Телль-эль-Абкайн.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, среди найденных артефактов оказались не только архитектурные блоки, относящиеся к военным казармам и складам оружия эпохи Нового царства, но и множество других ценных предметов, включая личные инструменты солдат.

«Египетская археологическая миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», — сообщается в официальном заявлении министерства.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед отметил, что эта находка подчёркивает историческую значимость форта Эль-Абкайн, который служил важным пунктом дислокации египетской армии в древности. Помимо меча, археологи обнаружили оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты, а также захоронение коровы и два блока из известняка с иероглифами, упоминающими титулы Рамзеса II.

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Ранее на раскопках кургана Улуджак в Турции археологи нашли уникальную глиняную фигурку женщины, возраст которой оценивается в 8000 лет. Скульптура, высотой около десяти сантиметров, имеет чётко обозначенные женские черты, включая грудь и редкую для таких находок деталь — рот, выполненный в виде отверстия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vazovskyy

Кирилл Сосновских
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