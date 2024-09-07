Меч фараона Рамзеса II найден при раскопках на севере Египта

В провинции Эль-Бухейра на севере Египта в ходе раскопок археологи наткнулись на уникальную находку — меч фараона Рамзеса II. Это открытие стало результатом работы египетской археологической миссии в археологическом районе Телль-эль-Абкайн.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, среди найденных артефактов оказались не только архитектурные блоки, относящиеся к военным казармам и складам оружия эпохи Нового царства, но и множество других ценных предметов, включая личные инструменты солдат.

«Египетская археологическая миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем фараона Рамзеса II», — сообщается в официальном заявлении министерства.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед отметил, что эта находка подчёркивает историческую значимость форта Эль-Абкайн, который служил важным пунктом дислокации египетской армии в древности. Помимо меча, археологи обнаружили оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты, а также захоронение коровы и два блока из известняка с иероглифами, упоминающими титулы Рамзеса II.