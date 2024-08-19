Пути неисповедимы: Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе

В понедельник, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне и вспоминают о таинственном преображении Иисуса Христа на Иерусалимской вершине Фавор: его лик озарился, а одежда стала белой, словно свет.

С начала распространения христианства было принято считать, что речь в этой истории идёт именно об этой горе. Однако по мнению учёных, многие заблуждаются.

Так, в Евангелии сказано, что гора была уединённым местом, а у Фавора при жизни Иисуса, как говорят исследователи, находился военный гарнизон. Более того, высота Фавора относительно небольшая — 575 метров. В связи с этим археологи уверены, что преображение произошло в районе горного массива Хермон — самой высокой точки Израиля. Также специалисты предполагают, что речь идёт о горе Мерон — самой высокой в Галилее.