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19 августа, 12:37

Пути неисповедимы: Ученые ищут ответ на один из главных вопросов о Христе

Учёные спорят о местоположении библейской горы Фавор

В понедельник, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне и вспоминают о таинственном преображении Иисуса Христа на Иерусалимской вершине Фавор: его лик озарился, а одежда стала белой, словно свет.

С начала распространения христианства было принято считать, что речь в этой истории идёт именно об этой горе. Однако по мнению учёных, многие заблуждаются.

Так, в Евангелии сказано, что гора была уединённым местом, а у Фавора при жизни Иисуса, как говорят исследователи, находился военный гарнизон. Более того, высота Фавора относительно небольшая — 575 метров. В связи с этим археологи уверены, что преображение произошло в районе горного массива Хермон — самой высокой точки Израиля. Также специалисты предполагают, что речь идёт о горе Мерон — самой высокой в Галилее.

Что всем православным христианам нужно сделать 19 августа в Преображение Господне
Что всем православным христианам нужно сделать 19 августа в Преображение Господне

Ранее в Иерусалиме возобновились дискуссии о Сионской горнице, которая является местом Тайной вечери. Её возможное обнаружение может пролить свет на ещё одну загадку — нахождение святого Грааля — чаши, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы.

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Никита Осипов
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