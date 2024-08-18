Что всем православным христианам нужно сделать 19 августа в Преображение Господне 19 августа для всех православных верующих наступит важный праздник — Преображение Господне. Каждый год это событие объединяет множество людей. В храмах зажигаются тысячи свечей и неустанно звучат молитвы. Давайте разберёмся, почему же этот день так почитают. 18 августа, 08:00 Как правильно верующим отмечать Преображение Господне 19 августа. Обложка © Wikipedia / Питер Пауль Рубенс

С 988 года на Руси было принято православие, с тех пор на нашей земле стали отмечаться не только языческие праздники, но и традиционные церковные. Август становился для верующих месяцем, который наполнен значимыми событиями. Практически полмесяца, с 14 по 27 августа, длится Успенский пост, именно на него выпадает праздник Преображение Господне, который ежегодно отмечают 19 августа. Life.ru решил рассказать историю происхождения православного праздника 19 августа, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Преображение Господне, 19 августа: История праздника

Значение праздника Преображение Господне: чему в православной церкви посвящено 19 августа. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Преображение Господне знаменует день, когда Иисус явился ученикам в своём Божественном обличии. Произошло это за несколько дней до того, как Сын Божий отправился на верную смерть. Взяв с собой троих учеников, Петра, Иоанна, Иакова, Иисус взошёл на гору Фавор, где и произошло чудесное преображение. Когда они достигли вершины, лицо Его засветилось, а одежды стали белыми. Справа и слева от Спасителя появились два ветхозаветных пророка — Илия и Моисей. Чуть позднее на гору опустилось облако, из которого прогремел голос Бога: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте". Апостолы испугались и упали на землю, но после услышали: "Встаньте, не бойтесь". Когда ученики поднялись, ни пророков, ни облака, ни сияющих одежд на Иисусе уже не было, перед ними стоял Учитель в своём привычном образе. Благодаря тому, что Иисус смог показать апостолам свою Божественную природу, он укрепил их веру.

Явление пророков стало символом власти Бога и над живыми, и над мёртвыми. Моисей умер, а Илия не испытал смерти, но живым был вознесён на небо. Сергий Муравьёв Священник

Как отмечают Преображение Господне в 2024 году

Впервые Преображение Господне стали отмечать в IV веке по приказу императрицы Елены. Она же распорядилась построить на горе Фавор храм, посвящённый Преображению. По традиции, накануне праздника в церквях служится всенощная, а уже утром читают священные каноны. Священники облачаются в белые одеяния, которые символизируют Божественный свет на горе Фавор. В этот день всем верующим следует исповедаться и причаститься.

Смысл праздника многогранен и имеет непосредственное отношение к жизни будущего века. В Преображении божественность Христа явилась в Его человеческой природе. Было явление всей полноты Святой Троицы: Отец, Сын и Дух Святой. Сергий Муравьёв Священник

Что нельзя есть в православный праздник 19 августа

Преображение Господне выпадает на Успенский пост, поэтому верующим нельзя есть продукты животного происхождения. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Несмотря на то что этот день выпадает на Успенский пост, верующим разрешается вкушать рыбу, добавлять в блюда растительное масло и даже позволяется выпить немного вина. Все остальные продукты животного происхождения запрещены. Так, например, постящимся нельзя есть мясо, молоко, яйца, сыр и многое другое.

Что такое Яблочный Спас

Яблочный Спас — народное название Преображения Господня. В этот день принято освящать новый урожай. Как правило, в церковь несут яблоки, хотя по традиции освящать полагалось виноград, но так как он был доступен не везде, в большинстве регионов его заменили на яблоки. До полудня 19 августа плоды есть нельзя, а вот после — обязательно!

Как подготовиться к празднику Преображение Господне

Что нельзя делать в праздник Преображение Господне — не следует убирать дома 19 августа. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Как и к любому празднику, к Преображению Господню верующим следует готовиться заранее. Вот несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы этот день прошёл хорошо: Накануне 19 августа нужно навести порядок в доме. Сделать это нужно за 1–2 дня, так как в сам праздник заниматься физической работой нельзя.

Освятить плоды со своего огорода. Помимо яблок можно приносить и другие овощи или фрукты, главное — не есть их до праздника.

Обязательно нужно съесть яблоки после их освящения.

Также в этот день есть традиция освящения урожая плодов земных. Яблок, винограда, арбузов и прочего. Овощей и фруктов. Как благодарение Бога за пищу, которую Он нам подаёт. Это символ того, что всё в руках Божиих. Сергий Муравьёв Священник

Приметы на Яблочный Спас

На Руси всегда верили в приметы, тем более в те, которые были связаны с праздниками. Яблочный Спас не стал исключением, и вот какие приметы существуют в этот день: Если первое съеденное яблоко кислое, значит, будущее будет таким же, а если сладкое — будущее ждёт хорошее.

Если в этот день сухо, значит, осенью будет мало дождей.

Съеденное до полудня яблоко принесёт печаль, а съеденное после — счастье и радость.

Ясный солнечный день — к суровым морозам зимой.

Конечно, церковные праздники отмечают далеко не все, однако они являются не менее торжественными и важными, чем светские. Порой в светлый праздник можно на славу повеселиться, главное, чтобы в сердце было добро, а в душе мир и покой. Ранее Life.ru рассказал о трёх главных праздниках во время Успенского поста, а также о том, что нельзя есть в этот период.

Авторы Любовь Свободная