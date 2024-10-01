Археологи нашли в Великом Новгороде 3 килограмма древних серебряных сокровищ
Рекордный клад из 1900 серебряных украшений и монет найден в Великом Новгороде
Воздвиженский клад. Часть куфических дирхамов правителей династии Саманидов. Обложка © Институт археологии РАН
В Великом Новгороде российские археологи обнаружили рекордный клад, состоящий из серебряных украшений и монет, который был заложен в последней четверти X века. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
Клад получил название «Воздвиженский» и был найден во время раскопок на Софийской стороне города, на улице Воздвиженской, где в данный момент идёт строительство жилого дома.
Он включает около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет, а также более 80 различных серебряных украшений, среди которых особенно выделяются редкие для того времени серебряные кресты. Общий вес — около трёх килограмм. По словам учёных, это одна из крупнейших подобных находок в истории археологических раскопок Великого Новгорода.
Ранее в Якутске археологи обнаружили уникальные берестяные грамоты. На полученных археологических образцах исследователям удалось опознать, что текст написан скорописью XVII века.