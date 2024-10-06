5 древних цивилизаций, которые исчезли с лица Земли навсегда, а вы про них и не знали

Исчезновение цивилизаций может быть вызвано различными факторами, и часто это является результатом комбинации нескольких. Некоторые из основных причин включают экологические факторы, социальные конфликты и войны, экономический крах, политические или культурные изменения. Исчезновение цивилизаций часто является сложным процессом, и историки и археологи продолжают изучать эти случаи, чтобы понять причины и уроки, которые можно извлечь из прошлого. В этой статье Life.ru расскажет о пяти древних цивилизациях, которые бесследно исчезли с лица Земли.

Шумеры

Куда исчезла цивилизация шумеров? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nastya Smirnova RF

Шумеры были одним из наиболее древних народов, обитавших на территории Южной Месопотамии (современный Ирак). Они считаются одной из первых цивилизаций в мире. Именно шумеры внесли значительный вклад в различные области, такие как письменность, законы, архитектура, искусство, сельское хозяйство и торговля. Шумеры были известны своими торговыми связями с другими цивилизациями и культурным обменом. Их влияние прослеживается в искусстве и религии многих последующих цивилизаций, таких как аккадцы, вавилоняне и ассирийцы. Шумеры оставили богатое наследие, которое продолжает вдохновлять исследователей и учёных по сей день, помогая нам лучше понять ранние этапы развития человеческой цивилизации.

Цивилизация Нок

Древние цивилизации: из-за чего погибали народы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pakpoom Phummee

Цивилизация Нок представляет собой археологическую культуру, которая процветала в Южной Африке примерно с 900 года до н.э. до 400 года н.э. Нок была расположена в районе современной Замбии, Анголы и Намибии. Эта цивилизация известна своими характерными керамическими изделиями, включая глиняные сосуды и фигурки. Основные черты цивилизации Нок включают развитую сельскохозяйственную систему, производство железа, торговлю и керамику. Жители строили крупные поселения и укреплённые города, занимались различными ремесленными отраслями, такими как обработка металла и производство керамики. Исследования археологов позволяют понять, как жили и работали люди цивилизации Нок и какие социальные и экономические структуры существовали в этом обществе. Считается, что они могли исчезнуть вследствие войны или наводнения.

Аксумское царство

Аксумское царство находилось на территории современной Эфиопии и Эритреи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav T. Jirousek

Аксумское царство было древним государством, расположенным в современной Эфиопии и Эритрее. Оно существовало примерно с IV века до н.э. по VII век н.э. и являлось одним из могущественных центров Восточной Африки. Аксум был известен своими развитыми торговыми связями с древними цивилизациями на Аравийском полуострове, в Индии, Римской империи и др. Экономика царства была основана на торговле слоновой костью, пряностями, золотом, а также на сельском хозяйстве и скотоводстве.

Одним из наиболее известных артефактов Аксумского царства являются стелы, такие как Эзана, на которой высечены надписи на греческом и сабейском языках. Эти надписи помогли исследователям разгадать древние письменности и историю региона. Аксумское царство также прославилось своими монетами, на которых изображались различные символы, включая крест, что свидетельствует о принятии христианства как государственной религии. В VII веке н.э. царство столкнулось с внутренними конфликтами, внешними вторжениями и изменениями в торговых маршрутах, что привело к его постепенному упадку. Тем не менее наследие Аксумского царства осталось важным элементом истории и культуры этого региона.

Цивилизация майя

Почему пропала цивилизация майя: главные причины исчезновения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Medvedkov

Майя были одной из величайших древних цивилизаций, процветавшей в Мезоамерике примерно с 2000 года до нашей эры до прихода испанских завоевателей. Они жили на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса и Сальвадора. Основой экономики майя было сельское хозяйство, созданное на выращивании кукурузы, фасоли, тыквы, хлопка и других культур. Они также были отличными архитекторами, строившими великолепные города и пирамиды, такие как Чичен-Ица и Паленке. Майя развили сложную письменность, математику, астрономию и календарь. Их календарь был очень точным и состоял из двух систем: священного календаря Цолькин и солнечного календаря Хааб. Одной из самых известных черт культуры майя была их религия, включавшая множество богов и ритуалов, а также жертвоприношения. Майя также были известны своими искусствами: керамикой, живописью и скульптурой. Спад цивилизации начался в VIII веке, и, когда испанцы прибыли в XVI веке, большинство городов майя уже были заброшены. Несмотря на это, наследие майя продолжает жить в современной культуре и искусстве многих стран Центральной Америки.

Атланты

Секреты Атлантиды: почему много лет никто не может найти загадочную цивилизацию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stockbym

Цивилизация атлантов — это легендарная и загадочная культура, о которой упоминается в различных мифологиях и исторических источниках. Согласно легендам, атланты были древним народом, обладавшим высоким уровнем технологий и знаний. Они жили на острове Атлантида, который, по преданиям, исчез в результате катастрофического потопа. Цивилизация атлантов часто ассоциируется с прогрессивными и передовыми идеями, такими как развитие науки, искусства и философии. Известный древнегреческий философ Платон описывал Атлантиду как великое и могущественное государство, которое было уничтожено из-за своей губительной гордыни и жадности. Хотя историческое существование цивилизации атлантов не доказано, многие исследователи и археологи продолжают искать следы этой загадочной культуры. В современном мире термин «атланты» часто используется для обозначения выдающихся и умных людей, символизируя высокий уровень знаний и мудрости.