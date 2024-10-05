104-летний дедушка из КБР попал в Книгу рекордов Гиннесса за полёт на мотопараплане
Пролетевший на мотопараплане 104-летний житель КБР установил мировой рекорд
Житель КБР Аслан Габоев. Обложка © Telegram / Парадром Чегем
Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, которому в этом году стукнуло уже 104 года, установил мировой рекорд. Он вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным полетал на высоте около 2 тысяч метров на парадроме «Флай Чегем», сообщили организаторы.
Житель КБР Аслан Габоев пролетел на мотопараплане. Видео © Telegram / Парадром Чегем
«Аслан Аслангериевич Габоев вместе с Игорем Потапкиным установили мировой рекорд. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Они поднялись в небо на высоту больше двух тысяч метров», — приводит ТАСС слова одного из организаторов мероприятия Анастасии Сидоренко.
Она отметила, что сам полёт длился 20 минут, хотя по плану должен был быть в четыре раза короче. По словам организаторов, Габоев чувствует себя отлично и рад, что стал участником такого события. Теперь в Книге рекордов Гиннесса появилась запись — «наибольший возраст пассажира мотопараплана в мире».
Габоев родом из села Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии. Пожилой мужчина сам захотел полететь на мотопараплане, а его идею поддержал двукратный чемпион мира по мотопарапланерному спорту, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин. К слову, для профессионального спортсмена это уже третий мировой рекорд.
А ранее Life.ru писал, что эстонский акробат установил рекорд, перейдя Босфорский залив по канату. Он стал первым в мире человеком, который перебрался из Азии в Европу таким образом.