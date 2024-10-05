104-летний дедушка из КБР попал в Книгу рекордов Гиннесса за полёт на мотопараплане

Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, которому в этом году стукнуло уже 104 года, установил мировой рекорд. Он вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным полетал на высоте около 2 тысяч метров на парадроме «Флай Чегем», сообщили организаторы.

Житель КБР Аслан Габоев пролетел на мотопараплане. Видео © Telegram / Парадром Чегем

«Аслан Аслангериевич Габоев вместе с Игорем Потапкиным установили мировой рекорд. Его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Они поднялись в небо на высоту больше двух тысяч метров», — приводит ТАСС слова одного из организаторов мероприятия Анастасии Сидоренко.

Она отметила, что сам полёт длился 20 минут, хотя по плану должен был быть в четыре раза короче. По словам организаторов, Габоев чувствует себя отлично и рад, что стал участником такого события. Теперь в Книге рекордов Гиннесса появилась запись — «наибольший возраст пассажира мотопараплана в мире».

Габоев родом из села Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии. Пожилой мужчина сам захотел полететь на мотопараплане, а его идею поддержал двукратный чемпион мира по мотопарапланерному спорту, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин. К слову, для профессионального спортсмена это уже третий мировой рекорд.