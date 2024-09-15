Эстонский акробат первым в мире перешёл Босфорский залив по канату
Акробат Яан Руз перешёл из Азии в Европу по канату через Босфор
Акробат Яан Руз из Эстонии установил рекорд, став первым в мире человеком, которому удалось перейти по канату с одного континента на другой. Он прошёл над Босфорским заливом в Стамбуле, разделяющим Азию и Европу, сообщает издание Hurriyet.
«Спортсмен Red Bull Яан Руз перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату в Стамбуле. Руз стал первым человеком, который сменил континент, пройдя по натянутому канату», — говорится в публикации, где событие назвали историческим шагом.
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