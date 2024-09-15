Эстонский акробат первым в мире перешёл Босфорский залив по канату

Акробат Яан Руз из Эстонии установил рекорд, став первым в мире человеком, которому удалось перейти по канату с одного континента на другой. Он прошёл над Босфорским заливом в Стамбуле, разделяющим Азию и Европу, сообщает издание Hurriyet.