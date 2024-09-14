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13 сентября, 22:10

Россиянин вырастил 817-килограммовую тыкву и попал в Книгу рекордов РФ

Самая большая тыква в России. Обложка © VK / Extreme Grower

Самая большая тыква в России. Обложка © VK / Extreme Grower

Торжественная церемония взвешивания самых больших тыкв России состоялась 13 сентября в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Самый большой овощ удалось вырастить жителю Подмосковья Александру Чусову — его детище показало на весах аж 817 килограммов, пишет пресс-служба учреждения.

Второй по величине оказалась тыква весом 771 килограмм, а «бронзу» с большим отставанием от лидеров завоевал 508-киллограммовый символ Хэллоуина. Победителя состязания, побившего прошлогодний рекорд на 46 килограммов, внесли в Книгу рекордов РФ.

Взвешивание самой большой тыквы в России. Видео © Telegram / Новости Москвы

Полюбоваться на чемпиона и его конкурентов любой желающий сможет уже 14 сентября на выставке Ботанического сада МГУ. Также там будут представлены гиганты среди арбузов, лука, свёклы, кукурузы и огурцов.

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А ранее на всю Россию прогремел ещё один житель Подмосковья Андрей Гусев. Фермеру удалось вырастить на собственном участке три огромных кабачка по 50 килограммов каждый. Всё дело в специальном сорте, который называется «Гигантский цукини».

Илья Пушкарев
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